【麥難民】民政局拒開放臨時庇護中心　邵家臻批漠視民間疾苦

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情肆虐，麥當勞自周三（25日）起晚上六時後不設堂食，令平日寄居在通宵營業快餐店內的無家者不知何去何從。立法會議員邵家臻早前去信民政事務局，要求局方緊急開放臨時庇護中心讓受影響的人士入住。他在今日（27日）收到回覆，當局指「為此類人士提供臨時居所非該署的政策範疇」，亦只會因極端天氣或大型災難引致無家可歸才開放中心。邵批評局方採取鴕鳥政策，如「隱身」般「扮睇唔到」一切民間疾苦。

受疫情影響，全港麥當勞於3月25日至4月7日兩星期內，每晚6時起將不提供堂食，只提供外賣及麥麥送訂餐服務，令在店內過夜的「麥難民」受到嚴重影響。邵家臻於本月25日去信事務局，要求緊急開放臨時庇護中心，信中提及，488名平日寄居在通宵營業快餐店內的無家者突然失去容身之所，四處顛沛流離之下容易在街上感染病毒，因此邵促請民政事務局及早採取積極措施，在此期間開放臨時庇護中心讓有需要人士入住，並提供足夠的防疫措施。

對於政府決定不開放庇護中心亦不提供援助，邵家臻批評民政事務局是不願承擔責任，將民間疾苦一概置諸不理。（資料圖片／高仲明攝）

邵家臻今天（27日）表示收到民政事務署的回覆，該署表示根據現行機制，只限於八號或以上熱帶氣旋警告、山泥傾瀉警告、紅或黑色暴雨警告信號、寒冷或酷熱天氣警告生效期間或大型火災期間開放臨時庇護中心，為「麥難民」提供臨時居所並非該署的政策範疇，更指因應疫情，用作臨時庇護中心的社區會堂及社區中心已由23日起暫停開放。該署又強調，社署資助的多間社福機構近日正密切留意此事，會為有需要的人士提供適切協助。

對於政府決定不開放庇護中心亦不提供援助，邵家臻批評民政事務局是不願承擔責任，形容當局在整場防疫工作中採取鴕鳥政策，將民間疾苦一概置諸不理。他表示，將會聯同一些曾去信的立法會議員及區議員，約見民政事務局副局長直接見面，希望能解決事件。