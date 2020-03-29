【Stay at home】莫斯科大劇院史上免費直播　經典芭蕾舞劇任睇

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情在全球肆虐，部份國家更實施「鎖國」政策，包括俄羅斯。莫斯科大劇院響應留家呼籲，歷史性首次將多個經典歌劇及芭蕾舞演出於劇院的YouTube頻道上的livestream直播，供大家免費觀賞。

為控制新冠疫情，俄羅斯政府宣佈自3月27日零時起，禁飛所有國際航班，撤僑專機除外。莫斯科大劇院（Bolshoi Theatre of Russia）宣佈，歷史性首次將多個經典歌劇及芭蕾舞演出（稱為「黃金系列」），由3月27日至4月10日，在劇院的YouTube頻道上livestream直播，供大家免費欣賞。

大劇院前晚（27日）已直播經典芭蕾舞《天鵝湖》，其後將會上載《沙皇的新娘》、《胡桃夾子》等著名歌劇。每段影片會保留24小時，有興趣人士需把握時間觀賞。

節目時間表：

3月27日─天鵝湖（Swan Lake）

3月28日─睡美人（The Sleeping Beauty）

4月1日─沙皇的新娘（The Tsar’s Bride）

4月4日─瑪可‧斯帕達（Marco Spada）

4月7日─波里斯‧郭德諾夫（Boris Godunov）

4月10日─胡桃夾子（The Nutcracker）

莫斯科大劇院YouTube頻道