門小雷與四本地畫家聯展　「零距離」探討混亂與平靜

新冠肺炎（武漢肺炎）肆虐，「藝術三月」不少活動均已取消或改為網上進行。疫情下能如期舉辦的藝術展覽並不多，本地藝術家聯展《Distance Zero 距離零》是其中一個，展出五組非學院派出身的參展畫家，包括漫畫家門小雷、鐘晚亭、Don’t cry in the morning、Graphicairlines以及Overloaddance，每位畫作均風格鮮明。

《Distance Zero 距離零》展覽由3月21日起至4月5日，在深水埗大南街的藝文空間Parallel Space舉行，參展的本地藝術家包括漫畫家門小雷、鐘晚亭、Don’t cry in the morning、Graphicairlines以及Overloaddance。展覽介紹寫道，香港經歷過近來的社會大事，「原來和隔離的距離是零，發現和香港的距離是零，混亂和平靜的距離是零」，五位藝術家的畫作旨在反映當下身邊發生的事情及情緒。主辦單位亦提示到場人士，由於政府已實施限制聚集人數安排，超過四位同行的參觀人士需分開內進，每次亦限制參觀人數為十位，進場時必須佩戴口罩，「多謝大家合作，在疫情中親身體驗這個展覽，走到作品前面距離零欣賞」。

《Distance Zero 距離零》詳情

日期：3月21日至4月5日

時間：1pm至8pm

星期一休息

主辦及地點：Parallel Space

地址：深水埗大南街202號地舖