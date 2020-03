門小雷與四本地畫家聯展　「零距離」探討混亂與平靜

新冠肺炎(武漢肺炎)肆虐,「藝術三月」不少活動均已取消或改為網上進行。疫情下能如期舉辦的藝術展覽並不多,本地藝術家聯展《Distance Zero 距離零》是其中一個,展出五組非學院派出身的參展畫家,包括漫畫家門小雷、鐘晚亭、Don’t cry in the morning、Graphicairlines以及Overloaddance,每位畫作均風格鮮明。

《Distance Zero 距離零》展覽由3月21日起至4月5日,在深水埗大南街的藝文空間Parallel Space舉行,參展的本地藝術家包括漫畫家門小雷、鐘晚亭、Don’t cry in the morning、Graphicairlines以及Overloaddance。展覽介紹寫道,香港經歷過近來的社會大事,「原來和隔離的距離是零,發現和香港的距離是零,混亂和平靜的距離是零」,五位藝術家的畫作旨在反映當下身邊發生的事情及情緒。主辦單位亦提示到場人士,由於政府已實施限制聚集人數安排,超過四位同行的參觀人士需分開內進,每次亦限制參觀人數為十位,進場時必須佩戴口罩,「多謝大家合作,在疫情中親身體驗這個展覽,走到作品前面距離零欣賞」。

《Distance Zero 距離零》詳情

日期:3月21日至4月5日

時間:1pm至8pm

星期一休息

主辦及地點:Parallel Space

地址:深水埗大南街202號地舖