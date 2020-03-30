【新冠肺炎】舞蹈學校用Zoom疫市救亡 　學舞都可以online？

2019冠狀病毒（COVID-19）疫情肆虐，全港中小學停課多月，大量課外活動亦因此取消。在市道一片蕭條、家長不放心讓子女參加活動之際，課外活動機構的生意銳減，當中有不少更要宣布結業。近日就有舞蹈學校實行網上教學，藉此繼續為小朋友提供發展興趣的機會之餘，亦希望能在疫市之中求存。到底「online教跳舞」是否可行？又能否在「疫境」之下殺出一條新血路？

疫情之下課外活動機構的生意銳減，但近日就有舞蹈學校實行網上教學「變陣」。（呂諾君攝）

近月以來，全港中小學及幼稚園停課，不少學校以視訊會議程式Zoom作網上教學。在疫情之下，停課不停學成為了新的趨勢。近日就連動態的爵士舞和芭蕾舞課程都推出網上教學，在政府立新規例禁止多於4個人的聚集之際，更加深受家長和學生歡迎。

生意大跌七成半

SDM爵士芭蕾舞學校首席營運官余永祿（Garry） 指，對於整個行業來說，疫情突然來臨是被「殺了一個措手不及」。大部分的家長都擔心感染，不敢帶小朋友前往上課，Garry指，同行和業界有不少機構需要結業，公司的生意也大跌超過七成半。幸自去年十月起，他們已因應行業的結構性轉變，開始研究如何使用網上教學；至疫情發生，在農曆新年期間便能立即推出，「係疫情加快咗我哋推出『E-dance』呢樣嘢，希望家長同小朋友喺唔使返學時都可以喺屋企跳舞。」

Garry指，集團網上教學的發展漸入佳境，由最初只有百多個學生參加，現時已有接近1000個。（呂諾君攝）

管理層減薪一半度難關

Garry形容，在「非常時期」之下，使用網上教跳舞在業界中是「行早咗步」，在評估網上教學的成效時，他認為需要一個適應期，「實體課堂、面對面教學始終容易啲接受，喺個屏幕前面教初初大家都冇咁習慣，但到現時係幾好嘅。」Garry指，集團網上教學的發展漸入佳境，由最初只有百多個學生參加，現時已有接近1000個，目標希望在五、六月時有2500人，「但你問係咪可以真真正正補到平時做開生意嗰個損失呢？我好肯定咁講係唔可以嘅。」他表示，沒有人知道疫情會持續多久，現時會由管理層減薪一半帶頭，為員工進行減薪方案，集眾人之力渡過難關之餘，亦會盡力推動網上教學，未來更計劃加入運用AI軟件，以智能模式評估學生的身體機能和動作是否準確。

Peony指，網上教學可在停學期間讓小朋友維持每日做運動。（呂諾君攝）

因應舞蹈考試局部復課

其院長兼總經理陳遠航（Peony）則指，自農曆新年疫情變得緊張後，學校網上教跳舞的方式已演變數次，由最初以Facebook直播、拍片教授幼稚園及小學課程為主，到了現時因應家長要求開設「E-dance」，其中使用Zoom讓導師實時指導學員的環節，已由最初的30分鐘「加碼」至45分鐘一節，「可能大家會問：online學跳舞得唔得呢？好似唔係好make sense喎，正常都要面對面，但停學期間要畀小朋友維持每日做運動，用呢種方式小班教學係冇辦法中嘅辦法，而家長都可以一齊睇，知道小朋友究竟學緊咩。」



但Peony指，因校內不少學生之前也報了於年中舉行的芭蕾舞和爵士舞考試，至今未知是否需要延期，因此自三月開始校內有局部復課，其中亦有跟隨政府的新規例，將師生比例調整為一比三，課室內人與人之間的距離至少1.5米，進入學校前亦需做好消毒措施，「當然我哋最鼓勵係大家留喺屋企，用安全嘅方法、睇住片跳舞啦。」

家長在旁觀課

今年11歲的Miki，自兩歲有多便開始學習爵士舞，八年來「第一次冇得跳」，Miki父母指，女兒本來一星期至少上三堂跳舞課，起初很不習慣，「因為有疫情，我哋唔想畀小朋友返實體課。試咗第一堂網上教學，原來教得好仔細，我哋都好鍾意。」 他們指，在練習一些動作例如一字馬時，導師透過Zoom可以即時指正和作出建議；而過往家長們少有機會可以觀課，現時除了可日日看到，更可一家人一起跳，「用網上課堂好似可以畀到方法佢keep住跳舞嘅熱誠。」

至於今年六歲、學習芭蕾舞三年的穎穎，媽媽表示自停課後女兒除了在家中做功課，也會自行做體能訓練，而網上教學的課程有不同形式，十分吸引，同時時間上有彈性，「其實效果幾好，甚至會諗係咪未必需要實體呢？」媽媽認為，隨着時代轉變，網上教學或會愈來愈盛行。