【大埔鷺鳥林塌樹】消防拾鳥蛋鋸危樹　區議員：保育態度有改善

2017年大埔鷺鳥林曾因修樹而導致鷺鳥墮地死亡事件，引起大眾對鳥類保育的關注。今日（31日）下午約4時多，有途人經過大埔鷺鳥林時，發現林間有一棵樹木搖搖欲墜，消防處及漁護署接報後到場，先取下樹上的鷺鳥鳥巢及鳥蛋，其後再將有墜毀危機的樹冠移除，避過塌樹一劫。 有大埔埔區議員表示，得悉漁護署會將鷺鳥蛋送到嘉道理農場照顧，認為是次處方的反應比起當年疏忽處理的態度有明顯改善。

今日下午約4時多，有途人經過大埔鷺鳥林一帶時，發現其中一棵樹大幅度向地下傾斜，懷疑即將倒塌。消防處及漁護署接報後到場，大埔區區議員連桷璋亦趕到現場了解，他表示，為免鋸樹工程令鷺鳥墮地死亡，當時消防先用雲梯升到樹冠位置，先拾起樹上的6個鳥巢及25隻鳥蛋，才鋸走有倒塌危機的樹冠。連桷璋指，得悉鳥蛋目前會先由漁護署保管，之後有機會交由嘉道理農場照顧，至於鋸走的樹枝，則待明天再由康文署職員清理。

今日下午約4時多，有途人經過大埔鷺鳥林一帶時，發現其中一棵樹大幅度向地下傾斜，懷疑即將倒塌。消防處及漁護署接報後到場處理。（大埔區區議員姚鈞豪提供圖片）

適逢每年3月至6月左右均為鷺鳥繁殖季節，樹上不少鷺鳥正在棲身，而樹冠上築有幾個鷺鳥鳥巢。2017年，大埔鷺鳥林曾發生承辦商疏忽修樹，導致大量鷺鳥墮地死亡事件。事後康文署曾進行調查報告，並稱會檢討內部修樹政策、指引及程序等，避免或盡量減少對野生動物（例如雀鳥和鳥巢）造成影響。連桷璋指，經過上次教訓後，眼見今次政府部門的處理手法明顯有改善，「整個態度都不同了，見到他們都好小心翼翼把鳥蛋執拾好，整件事的處理速度亦好快。」