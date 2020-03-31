荃灣區議員租綠楊新邨議辦受阻　改「打游擊」服務區內居民

新一屆區議會開鑼快將四個月，各區議員都普遍成功找到合適的辦事處，展開區內工作。惟在荃灣綠楊新邨的新民主同盟區議員潘朗聰仍然是「無殼一族」，未能成功租到合適辦事處。很多街坊向潘朗聰反映，目前位於荃灣荃昌中心的臨時議辦太遠、不方便，他對此亦感到十分無奈。

在綠楊新邨內有一個沿用多年的議員辦事處，其位置接近居民住處，更是居民每日路過必經之地。新民主同盟荃灣綠楊新邨區議員潘朗聰認為，這個地方是成為議員辦事處的唯一選擇，但往往事與願違。潘朗聰上任將近四個月，卻仍未成功租用。

由於綠楊新邨屬私人地方，每每和屋邨有關的事宜，皆需由管理處和業委會共同管理。潘坦言：「綠楊新邨附近難覓地方作議辦，而鄰近的綠楊坊商場租金昂貴，亦不合適。」潘朗聰表示，在他當選後，已經嘗試向管理處反映，希望租用綠楊新邨內的議員辦事處舊址，惟過程一直不太順利。

質疑業委會對申請租用辦事處門檻不一

據悉，議員辦事處舊址前身為邨內的倉庫。在2011年時，召開業委大會通過把該地改變用途。其後，管理處向地政處申請豁免書。2015年，前區議員林發耿當選，申請租用議辦舊址，不出數天，業委會便通過申請，林成功租用該處。惟到2019年潘朗聰當選後，申請上址時，卻一直不獲管理處處理，也一直不召開立案法團大會討論事宜。

至今年年初，業委會終在街坊壓力下召開大會，惟因十多名委員都未有出席，使會議流會，潘朗聰申請租議辦一事遙遙無期。雖然在本月17日時也曾召開大會，結果仍是不了了之。在會議中，有委員提及因有街坊反對潘朗聰租用議辦，認為不是所有居民都支持他，故不同意他租用，潘對此感到不解。他質疑業委會對不同人申請租用辦事處的門檻不一，希望他們能夠一視同仁。

「流浪」生活影響地區工作 改「游擊式」接觸居民

潘朗聰對於一直未能租用綠楊新邨內的議辦，認為對他的地區工作造成不便，「因為綠楊新邨較多老人家，都習慣在邨內議員辦事處尋求協助」。他憶述自己擺街站時，被街坊問得最多的問題是他的議辦在哪裏。「當他們每次問到，我便要從頭到尾跟他們說發生什麼事。街坊聽後，許多人的反應都認為這不合理。」潘朗聰又指，曾嘗試約業委會主席林發耿和委員討論，但一直都被主席及多位委員拒絕，令他難以處理問題。

不僅在租議辦方面受阻，潘朗聰在邨內若想擺街站、舉行活動或張貼告示等都極為困難。潘無奈地說，「因為綠楊新為私人地方，很多事情都要得到管理處和業委會的批准，方可進行。」因在這些的限制下，使他難以和居民接觸。故他轉陣用游擊的方法服務區內居民，「我現在會用邨內的平台上報告板發出資訊，讓市民知道。」在街站方面，他會特意選擇一些居民日常會常路過的地方擺放，例如一些公眾地方出入位，令他更易接觸到街坊。潘朗聰甚至會約見街坊進行家訪，「例如近排有些防疫物資，因我不能直接放到信箱給居民，故我會選擇親自送上門。這個方法雖然較辛苦，但也是有助於我接觸居民」。但長遠來說，潘認為成功租到邨內議辦是最好的方法，故此他會繼續爭取，希望能夠日後能成功租用。