【Stay at home】張國榮死忌　藝術策展人Zoom回顧本港03年大事

明日（4月1日）是一代巨星張國榮的死忌，以往均會有大批歌迷及影迷，到文華東方酒店獻花悼念哥哥。惟在2019冠狀病毒病（COVID-19）疫情肆虐下，早前已有歌迷會宣佈，今年因無法向政府申請牌照舉辦任何公眾活動，悼念活動17年來首次取消，倡改為網上悼念。有藝術空間將於明晚以Zoom直播2003年展覽「疫年日誌：恐懼、鬼魂、叛亂、沙士、哥哥和香港的故事」的回顧討論，有興趣人士可屆時觀看。

位於鰂魚涌的Para Site藝術空間在網上發帖表示，明日晚上8時至9時，歡迎市民輸入會議密碼901-547-765，以Zoom收看策展人康喆明及Inti Guerrero對於2013年展覽「疫年日誌：恐懼、鬼魂、叛亂、沙士、哥哥和香港的故事」的回顧討論。該展覽自03年一系列看似不相關的事件中吸取靈感──沙士、自由行大陸旅客的初次抵達、民主計動的嶄露頭角，以及張國榮逝世的事件，藉此勾勒出源自殖民時期及近期對於病毒及他者的恐懼，以及幾個政治及流行文化分水嶺，這些均是香港身分認同的凝聚點。主辦單位表示，上述課題於近期肺炎疫情的陰影下再度顯現，抓住了大眾的不安情緒。

明日晚上8時至9時，Para Site歡迎市民輸入會議密碼901-547-765，以Zoom收看策展人康喆明及Inti Guerrero對於2003年展覽「疫年日誌：恐懼、鬼魂、叛亂、沙士、哥哥和香港的故事」的回顧討論。（網上圖片）

Para Site藝術空間在1996年成立，是香港一間當代藝術中心，旨在透過展覽、出版刊物及教育項目等活動，促進在地與國際間的對話。2015年遷至鰂魚涌。康喆明自2011年起擔任香港Para Site藝術空間的執行總監及策展人，他曾擔任過2018年塞內加爾達卡當代非洲藝術雙年展客席策展人、達卡藝術峰會’18策展人及第十屆上海藝術雙年展聯合策展人等職位。Inti Guerrero是一位駐港策展人，他於2011年至2014年間曾任聖荷西（哥斯達黎加）TEOR/éTica助理藝術總監及策展人，策展項目包括倫敦泰特現代藝術館、上海民生現代美術館及香港Para Site藝術空間等。