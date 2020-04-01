石硤尾街市抗議橫額掛兩年變地標　街市保長：係咁畀意見都冇人聽

約有四十年歷史的石硤尾街市，數年前傳出因石硤尾邨重建、房署欲在一街之隔的重建地盤興建新街市，但處理舊街市時態度反覆，商販去留以及會否受新街市威脅等的問題，掀起一時關注，白底紅字的「房署出爾反爾，不要兩個街市」的橫額，一直掛在舊街市當眼處。現時石硤尾邨第六期內的新商場雖然仍如空城，但據知大部分店舖已經出租，正待裝修便可開業。 有商販代表表示，早年自房署落實讓商販留在舊街市後，一直憂心「兩個街市互爭生意」，幸到現時為止，他們知悉新商場內的店舖類型與舊街市的未必相同。不過，關注組主席四姨指，舊街市的環境配套問題千瘡八孔，多年來未見改善，「係咁畀意見都冇人聽，𠵱家都廢事講咁多」。

石硤尾街市約有40年歷史，兩年前因邨內重建，房署欲在一街之隔的地方興建新街市，而鬧出「兩個街市」爭生意的爭議。（呂諾君攝）

源自重建舊邨「兩個街市」爭生意議題

走入石硤尾街市，最先映入眼簾的是一幅白底紅字、寫着「房署出爾反爾，不要兩個街市」的橫額。據石硤尾邨街市商戶權益關注組主席林美倩（四姨）指，自約兩年前房署落實讓商販留在舊街市後，橫額便一直掛着，「嗰時舊街市又拆又唔拆、一時話我哋搬一時又話留，好似出賣我哋感情囉。」四姨憶述，當時認為既然讓商販留在舊址營業，同一條街就不應該有兩個街市「互爭生意」，因此掛起橫額。房署起初也會勸說他們將之拿下，但多年橫額來已成為「地標」，連職員都習以為常。

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新街市舖位開業在即 「話唔會有菜檔豬肉檔」

「其實都係想留返喺度。」關注組於20多年前成立，一直協調街市對有對外的事宜，四姨指，現時場內大多已是「老弱殘兵」，留在舊街市內經營相對較好，「二千零蚊租一個檔口，疫情之下又有免租一半，係幾好玩嘅。」過往關注組與房署「對着幹」，很大部分是關於新街市的威脅；但四姨表示，根據最近的消息，新場的店舖種類與之並不相近，「好似話已經投晒標，啲舖等緊裝修就會開，聽講有酒樓、佳寶等等，話唔會有菜檔豬肉檔，暫時應該唔會好大影響」。

無人處理舊街市經營環境問題

不過，她認為舊街市的經營情況其實不算理想，場內其實有很多空舖被人擺放雜物，「300幾檔有百幾檔係吉舖，我哋同房署講希望啲檔口可以劃大啲，始終個街市已經係咁耐之前規劃，房署又唔肯。」四姨又指，在疫情之下街市雖有定期清洗，但也擔心明渠等位置有機會讓病毒傳播，而場內通風系統等問題，多年來仍未見改善。「係咁畀意見都冇人聽，𠵱家都廢事講咁多。」三年前四姨曾到區議會上，就維修廁所的事宜表達意見，「八個廁格有三個係壞，當時我話，要整不如一次過整埋其他嘢。當時傾得好勁，甚至講埋話會裝冷氣，但最後又係冇咗聲氣。」

疫市下舊街市乾濕貨檔口生意各異

她又透露，疫情肆虐多了人留家用膳，街市內菜、魚、肉檔轉生意反而轉好，但在該處經營繡莊、以售賣床上用品為主的四姨，生意則明顯下跌，「希望可以快啲過，好似沙士過咗之後咁，啲人要換過晒啲枕頭被鋪就會過嚟買」。

房署在去年年底已完成石硤尾邨第六期的重建計劃，當中涉及美禧樓和美柏樓兩座住宅大廈。記者曾到該處的新商場視察，只見地下和一樓的店舖仍然有大量空舖，現時所見只有雜貨、服裝店和水果店等開業。但空舖之中只有少數仍貼出招租通告。根據房署貼出的資訊，場內另有美容店、理髮店、中醫店和報刊店已經出租。