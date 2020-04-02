【新冠肺炎】幼兒長期留家發脾氣　調查：八成家長感「困獸鬥」

2019冠狀病毒（COVID-19）疫情持續，全港中小學停課接近三個月。不少家長「work from home」，變相同時全職照顧子女，照顧壓力倍增。有機構就疫情下的幼兒生活進行調查，發現有八成家長對照顧感到巨大壓力，甚至有「困獸鬥」之感。有居於劏房的家長指，受疫情影響，其兒子已有約3個月沒有外出，最近更經常發脾氣及亂丟物品，擔心疫惰若長期持續下去，將影響兒子身心發展。

香港保護兒童協會在3月下旬，就疫情下的幼兒生活進行調查。調查以網上問卷形式，訪問449位育有0至3歲幼兒的家長。調查顯示，逾九成家長擔心帶子女到公園或遊樂場等地方會受感染；另有超過四成家長在2月中至3月期間，沒有帶同子女外出遊玩超過30分鐘。有近四成幼兒在家中以電子產品作為主要消耗時間工具。另外，有八成家長認為在疫情下照顧孩子成了「困獸鬥」。

長期玩電話 憂對兒子眼睛造成不良影響

李太現時全職照顧1歲半的兒子。過往她會同兒子每兩至三日會去一次遊樂場玩耍，但現時受疫情影響下，她指近兩、三個月以來，已沒有與兒子外出「放電」，每天只留在家中，兒子不時發脾氣、亂丟玩具、撕圖書、胃口亦變差，又經常嚷着「街街」示意外出，李太照顧壓力倍增，「我只好手抱住佢，企喺窗邊望吓街。」

李太又指，兒子長期被困在只有120呎的家中，每日娛樂只有玩電話，一玩便個多小時，擔心會對眼睛造成不良影響。另外，近日有劏房住戶確診新冠肺炎，李太同為劏房戶，一家四口住於「1劏7」的單位中，雖不是共用廚廁，但她指經常會聞到隔壁單位的油煙味，擔心如一旦有鄰居確診，其抵抗力不足的年幼兒子亦會染病。

嘆全日育兒「仲攰過返工」

另一雙職家庭家長鄒太育有一名2歲的女兒，她表示，過去每晚一家人都會到樓下散步，但目前受疫情影響不敢外出，現在每個星期只外出散步一次。女兒每天「放電」時間大減，鄒太指，女兒經常半夜醒來，鄒太與先生亦要一同醒來陪同玩耍，令她不禁大嘆24小時育兒「仲攰過返工」，「大人都好辛苦。」

香港保護兒童會服務協調主任楊家鳳指，香港家居環境狹窄，擔心幼兒長期留於家中，在缺少外在刺激下，會造成身體機能發展緩慢。香港保護兒童會就此製作一套家居親子遊戲短片，在網上發布，介紹適合不同年齡層玩的遊戲，以及免費派發850份家居親子遊戲包，包括顏料、沙錘及積木等等。社工謝敏麗補充，透過遊戲可以訓練幼兒大小肌肉、五感及創意等，讓親子留在家中亦能持續發展，並舒緩疫情下家長的親職壓力。

機構建議家長為幼兒設立時間表

疫情下人人留家不敢外出，楊家鳳指，多數家長傾向讓子女使用電子用品消磨時間，但她指岀，網上短片及手機遊戲等方法屬短暫刺激，幼兒長時間使用下會造成依賴，影響其視覺及社會發展。楊建議，家長可為子女設立時間表，訂下每日活動內容、時間等，讓子女清楚每日作息，令他們更有安全感之餘，又方便家長安排工作。香港保護兒童會服務總監麥鏡英補充，在疫情期間，家長亦可善用家庭環境安排活動予子女，如與子女一起製作小食、做家務，一同創造特別的生活經歷。