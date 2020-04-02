【港式快餐店】告別平民手打漢堡　愛民邨43年天馬快餐月中結業

位於何文田愛民邨內的天馬快餐，開業43年來一直是區內的「學生飯堂」。這間屋邨小店除了有香濃惹味的咖喱飯、香脆可口的雞髀薯條，更有堪稱愛民邨最美味的手打牛肉漢堡包售賣。不過，自新冠肺炎疫情發生以來，中小學停課多月，有店員透露，快餐店的生意因此大受影響，加上約期滿後業主將會加租，因此店舖於4月中便會結業。一眾食客得知消息都感到十分可惜，有不少人特意前往幫襯。領展發言人回覆查詢時表示，有關租戶於今年1月初通知領展，將於5月底租約期滿後不會續租，表示在整個過程中從未就租金事宜與該租戶負責人進行商討。

天馬快餐門前一幅藍底白字的招牌，設計和字體都甚有60年代的感覺，店內沒有甚麼裝修，格局與電影《重慶森林》內的舊式快餐店類似。 （郭倩雯攝）

在連鎖快餐店還未盛行時，港式快餐店曾經很受歡迎，天馬快餐門前一幅藍底白字的招牌，設計和字體都甚有60年代的感覺，店內沒有甚麼裝修，格局與電影《重慶森林》內的舊式快餐店類似。店員陳小姐表示，天馬快餐在愛民邨紮根40多年，一向以學生生意為主，今次是因為加租和生意減少所以結業，「加租囉，同埋呢排經濟狀況影響，都冇學生返學，少咗好多客！」

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父代移民兒子嚐漢堡 食客嘆日後只剩連鎖快餐店

記者採訪期間，店內有不少食客是得知結業消息後專程到場。其中梁先生在愛民邨住了40多年，更表示「有愛民邨就有我」，但也是首次光顧天馬快餐，「都係我個仔WhatsApp話我知，又話最難忘係漢堡包，我咪過嚟試下。」原來梁先生的兒子已移民到新加坡，無法親身再來品嚐該店馳名的手打牛肉漢堡，便叫爸爸代吃。至於住在何文田邨的吳先生，表示已經光顧天馬快餐十多年，今天帶同女兒前來買漢堡包，「最喜歡食佢個咖喱汁雜扒飯，夠多料而且咖喱汁夠濃。好可惜啦，之後都係要食返集團（餐廳），度度都一樣，失去咗個特色。」他又指，不能理解為何業主在疫情下仍選擇加租，「如果係真，業主都好有創意」。

食客：政府政策令小店難以生存

食客梁小姐表示，過往在附近讀書，常會吃豬扒包、薯條等小食，認為價格相宜之餘，亦比連鎖店快餐店較人性化，「可能都係做街坊生意，好多嘢都會講多句、問多句，唔係平時快餐店嗰種咁。」她亦對快餐店要結業感到十分可惜，認為政府的政策間接令小店難以生存，「例如係領展入嚟呢啲地方經營，好多時都係連鎖店先可以維生，但見到政府嘅政策就係比較傾向用呢種方式，我覺得對小店是好不公平。」

領展：未就租金事宜與負責人商討

領展發言人回覆查詢時表示，有關租戶於今年1月初通知領展，將於5月底租約期滿後不會續租，表示在整個過程中從未就租金事宜與該租戶負責人進行商討。發言人指，因應去年的社會事件，領展旗下部分商場於去年下半年已開始為受影響的租戶提供紓緩措施。及至今年受到新型冠狀病毒疫情影響，領展於2月及3月先後公布不同措施：包括2月推出「中小商戶同舟計劃」，因應個別租戶面對的經營狀況，提供包括減租、租約重組等針對性支援；3月中公布為褓姆車及校巴營運者提供為期六個月的50%停車場租金減免，也推出多項促進消費的措施，冀以多管齊下方式支援商戶，強調會繼續密切留意市場環境，適時為商戶提供針對性的支援。