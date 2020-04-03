大埔長者夫婦執紙皮多年　行人路堆積如山　衞生問題惹投訴

不少長者習慣收集舊物，大埔區內有條行人路，則有對長者夫婦長期「駐守」，撿來紙皮雜物，堆滿行人路兩旁，引來衞生問題。有區議員解釋，一對長者夫婦近幾年在區內流連，到處撿來紙皮雜物，在上址長期逗留，惹來不少街坊投訴，目前已聯絡社署跟進。有關注長者權益團體指，長者收集舊物有許多原因，如節儉、有儲物癖好等，建議他人清理雜物時須先與長者溝通，才令對方較易接受。

大埔區區議員區鎮濠指，過去一直收到街坊投訴，指大埔文娛中心與昌運中心之間一條行人路，經常堆滿大量紙皮。區鎮濠指，有一對長者夫婦長期在上址逗留，他們將街上的紙皮收集回來，放置在行人路兩旁，引起衞生問題，「有法團、不同街坊投訴那個位置衞生好差，好多蒼蠅飛來飛去，他們又倒水到紙皮上，積水滿地都是」。

大埔文娛中心與昌運中心之間一條行人路，經常堆滿大量紙皮。（黃文軒攝）

長者夫婦坐於紙皮堆旁 蒼蠅滿天飛

記者今日（3日）下午到上址視察，發現有大量紙皮箱堆積在道路兩旁，箱內更有不少垃圾及被丟棄的飯盒，蒼蠅圍繞着紙皮打轉。該對長者夫婦亦坐在紙皮箱旁邊，伯伯稱自己行動不便，旁邊的太太會將紙皮拿去賣，一日可賺2、30元。

區鎮濠指，紙皮堆積問題存在幾年，據他了解，兩老與兒子同住，兩人近年走到街上流連，又到處執拾紙皮及雜物。他曾聯絡食環署，協助找來回收車，以方便兩老回收，而署方亦有定時清走長者的物品，惟不久後又故態復萌。直至昨日（2日），區鎮濠再次聯同食環署到上址清理時，發現伯伯有失禁情況，區鎮濠表示，已將情況通報社署，讓有關部門跟進。

專家：如欲清理 必須「先禮後兵」

不少長者都有收集舊物習慣，香港長者權益協會主席麥漢楷指，長者喜歡收藏雜物有多個原因，一些可能因個人僻好，或者歸因於其節儉的性格，不願丟棄物品，「有些不是屋企缺錢，只想有點世藝，又想賣紙皮有點錢傍身。由其男性不是太喜歡到長者中心，便選擇執紙皮度日。」

麥漢楷指，如子女欲清理長者收藏的雜物，必須講解即將會進行清理，如強行清理長者物品，或許會惹來反彈，「先禮後兵，先解釋搬走物品的原因，對方會較易接受。」不過他補充，子女必先有心理準備，溝通是一個長久的過程，難以一次成事。