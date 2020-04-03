【新冠肺炎】隔十日再推新禁酒令　酒吧東主：真係多謝晒呢個政府

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，早前政府曾宣布打算透過修例，暫時禁止全港約8,600間持酒牌的食肆和酒吧賣酒，惟其後澄清「禁酒令」只屬「建議」，令業界鬆一口氣。不過，政府昨日（2日）再刊憲，規定由今日（3日）晚上6時起，全港酒吧需關閉停業14日。有日式酒吧負責人表示，對政府的安排感到無所適從，現時只能暫停入貨，以免再受損失。

「之前清淨幾桶（手工啤酒），見到政府話禁酒令只係一個建議，我哋驚啲客冇得選擇，所以又上返幾桶，點知𠵱家又話唔可以賣！」兩月前在蘇豪區開業的日式酒吧「咲の木 Saku-No-ki」，上月底曾因政府要推出禁酒令，擔心店內約160公升已經開桶、只有兩周保質期的日本手工啤酒會被白白浪費，曾在網上「告急」以買一送一的優惠希望客人前來幫襯。負責人之一的Ester指，其後聽到政府解釋禁酒令只是一個建議，滿心以為就此取消，未料今日再有措施，今次更是「話停就停」令酒吧全無準備。

Ester指，慶幸店舖同時是一間餐廳，據她了解新安排之下他們不可讓客人在店內飲酒，因此他們會將酒精飲品轉為外賣，同時售賣堂食食物。不過，她表示「咩都唔敢做」，連入貨等安排都全部暫停，不滿政府安排不當，令業界感到十分無奈，「今日就呢樣，下次就嗰樣，真係多謝晒呢個政府啦。」