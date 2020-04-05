新冠肺炎疫情肆虐下，各行各業生意大受影響，不少商場冷冷清清，唯獨黃金電腦商場因不少人被迫留家，需買遊戲消磨時間，人流「疫市」繼續旺盛。記者今日（5日）傍晚時分在場觀察，商場為實施人流管制，在出入口其中一行樓梯貼上只出不入的告示，商場內大部分店舖均有提供酒精搓手液，賣遊戲的店明顯較多人流，摩肩接踵，但有售賣遊戲的店主表示不擔心因人流多而違反「限聚令」，「有啲人嚟行同睇之嘛，唔係買嘢就唔係我嘅客啦！」

傍晚6時許，記者到訪位於深水埗的黃金電腦商場，未進入商場內，外面已是人多車多。 因應疫情，黃金電腦商場為實施人流管制，在出入口位置其中一邊樓梯設閘，並貼上「出口位置，請從其他門口進入」的告示，亦設有酒精搓手液供市民使用，並有保安員駐守，就觀察所得，出入的市民均有佩戴口罩。

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與其他零售商場相比，黃金電腦商場依然人頭湧湧，賣遊戲的店明顯較多人流，生意似乎未受疫情影響。大部分賣遊戲的店舖均有提供酒精搓手液，亦貼有告示要求客人佩戴口罩。其中一名店舖負責人Jay表示，黃金電腦商場平日逢周末也會較多人流，疫情下有更多人留在家，不少人選擇打機消磨時間，被問及是否擔心商場內人流多而違反「限聚令」，Jay並不擔心，「都係兩三個入舖睇，有啲人嚟行同睇之嘛，唔係買嘢就唔係我嘅客啦！」但他坦言亦擔心太多人會增加交叉感染機會，「唯有長戴口罩，如果有人唔戴，保安都會同佢理論」。被問及是否擔心隨着感染群組增加，政府或會再下令關閉更多零售或服務場所，Jay則表示，「如果連小商場都禁，都冇辦法啦，我哋又冇權！」

Jay表示目前銷量最好的遊戲是《動物之森》，其次是《海賊無雙》（One Piece），「動森炒高到600蚊左右，海賊無雙亦炒到600至700蚊」，他相信是與多人留在家，需買遊戲消磨時間有關。

黃金電腦商場早前爆出疫情風波，2月24日，該商場一名店舖男職員從內地返港後，未有留家隔離14天，至翌日回舖營業，疑因違反「隔離令」遭警方及衞生署人員帶走。警員及穿有全副保護衣人員其後在該舖調查，管理處以防萬一，亦向該舖強制斷冷氣輸送14日，並勸喻該店需守規矩，否則會斷電力供應。