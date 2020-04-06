新冠肺炎疫情持續肆虐，多間食肆停業，全港市道慘淡。大埔寶湖商場內的酒家「彩福婚宴」自2月10日起停業至今，近半個月以來，附近的居民及商戶紛紛聞到傳酒樓傳出的異味，後來聯同食環署進入酒樓廚房，發現內裏早已停電，大批雪藏海鮮及肉類融雪，廚房內佈滿大量已發霉的食物。有餐飲業人士指，食肆因停業而管理食材不善是不理想做法，呼籲食肆營運者即使在停業期間，亦要定期監察餐廳情況。

大埔寶湖商場內的酒家「彩福婚宴」自2月10日起停業至今，近半個月以來，附近的居民及商戶紛紛聞到傳酒樓傳出的異味。（黃文軒攝）

寶湖花園住戶Suki指，自3月中起，每次經過大埔寶湖商場都會聞到一股酸臭味；有不願透露名字、在寶湖商場擔任售貨員的女士稱，近期商場多了蒼蠅及蚊滋飛來飛去，不時亦會聞到臭味。

Suki懷疑惡臭從酒樓內傳出，她後來找來區議員連桷璋介入。連桷璋指，上周已通知食環署、管理處及彩福酒家，數天後找到彩福負責人，即日聯同食環署到酒樓視察，一打開廚門已聞到濃烈的腥臭味。酒樓內已停電，一行人用電筒探頭進內查看，Suki形容：「好似打喪屍咁！」她又指，相信雪櫃的凍肉已解凍多時，店內廚房地下全是水漬，枱上有大量已發霉的食物，旁邊不時有蟑螂爬走、蒼蠅飛過，環境狀況極其惡劣。

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Suki表示，自酒樓傳出臭味後，她曾多次向法團管理委員會反映，對方卻回應指嗅不到味道而不了了之。其後她再向寶湖花園的管理處投訴，對方隨後派人到場，用膠紙封住鐵閘，Suki大感無奈：「你封咗出面，但問題喺入面，係咪要搵人嚟清理呢？」她表示，現在疫情嚴重，一眾居民都對衞生問題更感到憂心。

記者於今日上午到現場視察，發現商場於9時開啟冷氣後，不時飄來陣陣酸臭味；從窗戶望入酒樓內，則發現不少蒼蠅及蚊滋「屍體」，亦有不少蟑螂。食環署人員於早上10時左右到場，準備清潔廚房環境。記者發現其中一個雪櫃內有大量海鮮，例如蝦、蟹等，並傳出陣陣惡臭。

當區區議員連桷璋表示，因應現時肺炎疫情，居民對環境衞生都特別關注，他引述食環署回覆指，在現時情況下，會酌情協助酒樓清理，如丟掉已變壞的食物。

連桷璋表示，明白疫情下不少酒樓因市道差而結業，但仍認為營運者需負起責任，「這件事情上，業主、租客及管理處都有責任，疫情嚴重不是要大家幫你執手尾的原因，最快只有我們自己先行動。」他指，現時全港不少酒樓因疫情停業，估計大埔彩福酒樓傳出臭味一事不是孤例，他呼籲如有市民經過可多加幫忙留意，如發現不妥應向相關部門反映。

業界代表：營運者須監察儲存食材情況

餐飲聯業協會會長黃家和認為，酒樓停電致食物變壞的情況，暫時未普遍在業界出現。不過他認為，疫情期間大量食肆停業，如有營運者停電，使食材無法得到妥善保存，屬不理想狀況。他建議即使在停業期間，營運者仍須小心監察及處理食肆儲存食材情況，如決定停電，則可轉讓或用其他方法處理食材，避免造成浪費。