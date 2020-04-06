【新冠肺炎】90後夥拍台灣工廠預訂500萬個口罩　盼下月能到港　

新型冠狀病毒疫情持續，數月前全港出現「口罩荒」的情景仍然歷歷在目，當時不少商家或有心人均開始由外地代購口罩，甚或籌備自設廠房，希望有助紓困。當中有兩名二十來歲的小伙子，也在這個行列。 成立於2月的Accmask，選擇了夥拍相熟的台灣廠房，希望能供應有認證的現成口罩，但因台灣早前實施了出口限制，事件一度被人質疑是口罩騙案。但他們表示，現時的所謂預訂完全沒收訂金，而據他們所知台灣的口罩供應充足，或有望於5月解封出口限制，屆時廠商為他們預留的500萬個口罩將有望運到香港。

Tong指，他們也曾經想過在香港設廠製造口罩，但因自己經驗不足，憂會「好心做壞事」。 （黃舒慧攝）

今年29歲的Tong和27歲的Sam，本來已一同經營貿易生意，在疫情發生之前，他們也有向台灣的順易利口罩工廠訂購一些黑色口罩。眼見香港的防疫用品不足，不少香港人因買不到高規格口罩而感到擔憂，因此在今年2月，他們夥拍這間為台灣經濟部公布獲分配60條產線的15家口罩廠商之一、具備ISO、GMP等生產證書及口罩規格證書的工廠，希望能發展出的香港口罩品牌。

合作比由零開始設廠省時

Tong指，他們也曾經想過在香港設廠製造口罩，「之前喺台灣都搵晒原材料同口罩機嘅聯絡，但係我哋冇醫療生產嘅知識同經驗，驚會好心做壞事。」以他們所知，台灣的口罩產量十分充足，加上香港人對這個產地有信心，因此他們認為相比由零開始設廠，與台灣工廠合作更加節省時間。「當時一啲本地生產嘅口罩仲未正式投入生產，好多時就係有廠房、買咗機，就要客人先畀錢預訂，好多人就會擔心，畀完錢幾耐先有貨？」他們指，這些擔心可免則免，情況就如品牌的名字「Accmask」，其名稱取自Acceleration（加速），團隊強調，並非要以口罩作為生財工具，而是希望加入行列之後，能加快提供穩定且具品質保證的口罩給香港人。

預訂沒收取訂金 盼5月解封後口罩可到港

不過，早前有網民質疑，既然台灣已限制口罩不可出口， Accmask會否是另一個「畀完錢冇貨」的「口罩騙局」？Tong指，現時的所謂預訂其實沒收取訂金，「 太多口罩騙案出現大家都好警覺，出post後第一日，好多人都好驚同質疑，但之後啲網民自己向廠方查證，發現真係冇花冇假。」Tong笑說。他又指，雖然廠房未有很明確的消息，但據知台灣的口罩供應十分充足，而暫時出口禁制令延長至4月底，認為在5月有望解封，屆時台灣工廠為他們預留的500萬片口罩就可在數天內供港，其後廠房亦也可以安排生產線作長期生產。他透露，至今已有逾5,000個顧客登記作預購，但待至台灣完全取消出口限制，他們才會有第一輪預售，「等到情況完全樂觀我哋先會收錢。」

消費者重視口罩產地

雖然近月以來市面上的口罩供應略見回升，但Accmask兩名負責人表示，有信心在台灣恢復出口口罩後仍有市場，「口罩愈來愈多，但大家嘅信心都愈來愈低，消費者開始會睇認證，擔心買到有問題嘅口罩。」Tong又指，近期東南亞地帶的口罩 價格相對下跌，但歐美日韓台的口罩價錢不跌反升，指市民相當重口罩的產地，亦認為他們售賣的價錢有競爭性，「現時預售嘅係88蚊一盒，但如果計埋運輸成本、原材料可能會貴，日後會稍作調整。」他續指，售賣口罩必會以香港為優先，但如香港市場如此「好彩」地變得飽和，則會再視乎是否將口罩售往外國其他地方。