【新冠肺炎】歐美五國郵遞服務暫停　疫情重災區包括在內

全球新冠肺炎疫情持續，不少地方的確診個案陸續上升。日前，有不少市民因擔心遠在外國的家人防疫物資不足，故紛紛前往郵局寄防疫物資予外地親友，盼助家人渡過眼前難關。惟在4月3日起，有部分郵政局貼出告示指，有數個地區已暫停平郵和空郵服務 。市民在前往郵局寄件前，需多加留意目的地的郵政服務是否經已暫停 。

根據Worldometers（世界實時統計數據）統計數字，至今全球已有近15萬人確診新冠肺炎，美國、西班牙、意大利、德國和法國等地，更為重災區，每日均有逾千人確診。龐大確診數字增幅，使各地郵政服務開始受到影響。

今早11時半，屯門中央郵政局有零星市民排隊繳費及寄取郵件，郵局門內外均未有發現告示指部分地方的郵政服務暫停。記者向郵局職員詢問，職員證實該消息正確，現在有數個地區未能提供郵政服務，若市民想查詢更多或更新資訊，能在香港郵政網站上了解更多。 此外，位於大埔的郵政局在中午時分則大排長龍，有排隊市民表示，因得知英國疫情嚴重，打算寄口罩予居於當地的親友。

現場仍有少數市民為海外家人寄出物資。市民梁小姐指，她有親人在加拿大，出於擔心，就決定寄一些防疫物品（口罩和消毒酒精濕紙巾）予身處外國的家人以防不時之需。梁小姐表示日前曾和家人通話，家人告知加拿大疫情其實未到十分嚴重，物資尚算充足，叫梁小姐不用太擔心。

翻查香港郵政網站後發現，有逾200個地方的郵遞服務受到影響，普遍為平郵服務暫停，特快專遞除外。根據郵政網站資料顯示，由於航空公司大幅削減航機班次或甚至停飛航班，加上若干郵政機關暫停提供郵件經轉服務，郵遞服務受到不同程度影響或會有所延誤。