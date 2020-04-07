【新冠肺炎】西貢營地疑有違規露營　漁護署圍封期發20個口頭警告

2019冠狀病毒（COVID-19）疫情持續，為了減少公眾的社交接觸，漁護署於上月28日下午6時起關閉郊野公園的所有燒烤地點及露營地點14日，直至4月11日下午6時。不過，早前有市民行經西貢灣仔營地時，仍然見到留有不少帳篷，懷疑有人違規在該處露營，擔心病毒因此擴散。

根據漁護署網頁，在燒烤地點及露營設施關閉期間，任何人均不得在郊野公園進行燒烤及露營活動。但梁先生（化名）在3月30日和4月4日下午時份分別行經西貢灣仔營地時，見到該處有大約至少五個大型帳篷，雖然他不肯定營內有沒有人在睡覺，但他曾目睹有人進出營內外，期間未見到有人煮食。

他表示，聽說這些人士是長期露宿者，長期以來佔用營地，但擔心在疫情之下，如有人違反政府規例繼續露營，會令病毒繼續傳播。他稱，在3月30日晚上已電郵漁護署，但到了今天仍未有回覆，認為署方應該將帳篷全部清走。據了解，漁護署在昨日（6日）開始清理帳篷，至今已經完成。

漁護署發言人表示，該署已圍封有關場地，包括於場地出入口處竪立告示及圍上膠帶或圍網。而視乎現場實際環境，個別場地附近的洗手間等設施並沒有圍封，仍會繼續開放予市民使用。於上述設施關閉期間，任何人均不得在郊野公園進行露營或燒烤活動，否則即屬違法，違者可被檢控。發言人指，該署已加派職員巡視有關場地，發現有個別人士進入圍封範圍，已即時作出警告及要求他們離開。自有關場地關閉至昨日（4月6日），該署共進行1,663次巡查， 並就有人士進入圍封範圍發出共20個口頭警告，而相關人士亦已即時離開相關場地。巡查期間並未發現有人士在西貢灣仔營地非法露營。

發言人續指，該署亦於個別關閉營地（包括灣仔西營地）發現早前露營人士遺下的營帳，已於現場張貼告示，要求有關人士盡快收拾營帳，否則會安排人員清理無人認領的營帳及視作棄置物處理。其後，部分露營人士返回營地清理其物品，而該署亦已於昨日開始清理餘下的營帳，強調會繼續加派人員巡邏郊野公園，如發現違規情況，會採取適當跟進行動，亦會密切留意疫情的最新情況，有需要時會考慮延長關閉露營及燒烤場地的安排，並適時公佈詳情。