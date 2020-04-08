大埔「彩福喜宴」惡臭未解決　舖內漆黑難清理　中電下周臨時供電

大埔寶湖商場內已停業2個月的酒樓「彩福婚宴」，爆出多日來傳出中人欲的惡臭，《香港01》記者本周一（6日）與食環署職員一同入內時，發現異味源頭是店內廚房有大批已變壞及開始腐爛的海鮮和肉類。 當區區議員連桷璋一直協助跟進事件，他指由於彩福離場後店內已斷電，而廚房內大量食物未有清理而腐爛發臭，近日他積極聯絡業主，得知中電會盡快安排臨時電錶，讓食環職員及業主在光源充足下將垃圾清走。中電發言人亦證實，已接獲上址的供電申請，將於下周安排臨時供電。

「彩福婚宴」店內斷電而漆黑一片，令食環署職員難於清理，中電上周將臨時電錶予場地，方便有關人士清理及消毒。 （資料圖片／黃文軒攝）

大埔區議員連桷璋表示，彩福於2月前離場並斷了電，但廚房雪櫃內的食物竟無全數清走，海鮮肉類等食材腐爛發臭，更滋生蚊蟲，演變出嚴重衞生問題。他先後聯絡管理處、食環署及彩福跟進，而食環署職員已先後2次入內處理腐爛的肉類，無奈因店內停電及食材太多，至今仍未順利清走所有食材，亦未完成消毒程序。

連桷璋昨日（7日）成功聯絡到舖位業主， 「事情嘅責任當然喺彩福身上，若然成功交吉，就需要業主處理」，但截至今午仍未完成交吉程序，「因為業主要檢查清楚晒啲嘢先可以交吉，例如廚房地下如果有爛，都交唔到吉㗎嘛」。

連桷璋指業主得悉事件後亦想積極處理，初步獲中電通知會盡快安排臨時電錶予場地，方便清潔及消毒，業主亦表示會安排專門處理生物垃圾的公司協助清理及洗地，期望渠位最少不會繼續發臭。連形容，租戶在停業及斷電後遺漏食材實屬不該，「要全世界幫佢執手尾」，他指一切後續行動均需待順利「交吉」後才能處理，承諾會繼續跟進。

中電發言人回覆查詢時表示，一向會按客戶的要求，處理客戶的供電或終止賬戶申請。就大埔寶湖商場酒樓一事，中電於今天收到上址的供電申請，將會於下星期安排臨時供電。