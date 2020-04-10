【囚權】葵廣小食店成功申請懲教膳食供應商 ：想提供多個選擇

反修例運動至今累積逾7,000人被捕，目前仍有為數不少被捕人士遭還押至不同院所。懲教所內的餐膳一直被批評質素欠佳，立法會議員邵家臻曾於今年1月，呼籲市面的食肆申請成為懲教署的食物供應商。葵涌廣場內一間小食店於1月響應邵家臻呼籲，近日接獲懲教所通知，成功申請成為勵敬懲教所的食物供應商。負責人何先生表示，希望藉此能向還押人士提供多款食物選擇。

目前在懲教所內在囚人士可獲署方提供餐膳（俗稱大棚飯）；至於還押人士，則可在獲得懲教署批准後，可向持有合法牌照食物供應商購買餐膳（私家飯）。不過，據了解，目前全港有七所收留還押／定罪人士的懲教所，但並非每間懲教所都有供應商提供餐膳服務。換言之，在該類懲教所內的押／定罪人士只得獲署方提供餐膳。

不過，獄中膳食過去一直被批評難以下嚥。立法會議員邵家臻今年1月曾在網上呼籲食肆申請成為懲教署的食物供應商，位於葵涌廣場的小食店「潮食閣」近日在網上宣布，指小食店成功申請成為勵敬懲教所的膳食供應商。負責人何先生接受訪問時稱，在1月時見到邵家臻呼籲的消息，便立即向懲教所申請，望為當中的還押人士提供多個選擇，「警方自去年下半年至今一共拘捕了7,000多人，至今仍有人正在還押。聽聞在內只得一碟飯，加上沒有味道的餸菜，我想我們應該幫得上忙。」

何先生指，據他了解，由於勵敬懲教所收容的還押人士數目只有幾十人，規模較小，故一直以來都沒有供應商願意提供服務，但何先生指，「潮食閣」和勵敬距離較近，如果搭的士車程只是五分鐘，他坦言自己不怕蝕本，「見到他們的餐膳待遇這樣，我都好難過，希望能幫助他們，提供多個選擇。」

據了解，荔枝角收押所一共有三間供應商，其中一間餐廳的每餐訂價動輒過百，價錢高昂成為還押人士的負擔，「我有看過其他供應高的價錢，一個支竹火腩飯已經140元，這個天價不是人人負擔得起。」何先生指，「潮食閣」的膳食價錢將訂為50元一餐左右，令更多人能負擔得起私飯。