【新冠肺炎】荃灣美食街路德圍食肆連環結業　一半台式飲品店離場

隨着新冠肺炎疫情日益嚴重，許多食肆及小食店的生意大受打擊。以平價美食聞名的荃灣路德圍，更出現食肆結業潮，一半台式飲品店離場，當中包括風靡一時的台式手搖飲品店「良辰吉時」。有小食店負責人慨嘆疫情下市道低落，擔心長此下去會捱不住。

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荃灣路德圍以往有多間小食店及台式飲品店，記者今日（13日）到訪，只有零星店舖營業，人流銳減，連平日大排長龍的「阿玉豆腐花」，中午時分亦沒有人排隊。至於開業30年、以自家製魚肉春卷為招牌菜的老字號雄記粉麵，亦於上月30日結業。此外，餃子縣、越味皇、秋滋味館、魔法雞扒、台飲店幸福堂亦已離場。

有街坊憶述，路德圍一帶最高峰時曾有逾十間台式飲品店同時營業，其中一間飲品店在人流較多的轉角位置開業時，更是旺丁又旺財，「當初十分『大搞』，有許多花牌在門口，當天更有舞龍舞獅，又有風水師在場看風水」，可惜好景不在，該店最終難逃結業命運。

手搖飲品店早年打入香港市場，由台灣藝人「納豆」所創辦的「良辰吉時」也不例外，曾於路德圍開設分店。據悉，剛開業的兩個月，每天店外都大排長龍，生意極好，但目前也抵不住經濟寒冬，無聲無息地離場，現時同一條街道上只有五間飲品店仍在經營。有售賣魚蛋燒賣等小食的店舖負責人慨嘆，疫情下市道低落，擔心長此下去會捱不住。