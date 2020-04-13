市民質疑擺街站易洩選民資料 　與區議員遊街口角 　警員到場調停

立法會選舉臨近，不少政黨開始擺街站，提醒及協助市民登記做選民。今日（13日）Facebook專頁「埔·足者」開啟直播巡視大埔墟，對於一些正在進行選民登記的街站提出質疑，並質問街站人員，如何保護好他們所收集的選民資料。在「埔·足者」開啟直播的市民黃維鈞，遇到正在擺街站的大埔民主聯盟成員、大埔墟區議員林名溢，在上前質問相關事宜時，雙方發生口角，最終有人報警，警員到場調停事件。

在直播中所見，黃維鈞先到民建聯擺街站的位置，查問他們如何可確保收集的選民資料不會洩漏，遭對方拿起手機反拍。其後黃又走到林名溢的街站，質問如何保護所收集的選民資料，林名溢遂展開直播，並回應指會把選民資料放入收集箱內。黃維鈞再追問，若箱子有一刻不在他們身邊 ，又怎樣確保不會洩漏個人資料，在質問過程中，雙方聲浪漸大，引起街坊圍觀。有網民在直播期間指出，黃維鈞欲參選上屆區議會，惟最終因提名人數不足而告吹，無緣入閘。

同時，林名溢亦對黃維鈞提出不滿，指黃維鈞多次以不同Facebook帳戶在他專頁留言，有抹黑他之嫌。黃維鈞則回應指，他有自由使用Facebook帳戶的權利。黃又向街坊指，林自上任後不做事，不理大埔墟社區事務，認為他現在擺街站是不對的。林對些言論感到無奈，更認為黃的說話沒有理據 。

由區選海報問題到賣假口罩事宜 爭吵不斷

爭論一段時間後，他們突然提到去年區選的海報問題。黃維鈞質疑之前林名溢在派發海報予店家時，有強迫店家張貼之嫌，「因為店家不及時貼上，就會被人標籤為藍店」。林則回應，他在選舉期間所派發的海報，張貼與否皆由店主決定 。其後，他們又在一間食肆店前繼續對質，食肆職員對二人的爭拗感到不知所措。

最後，他們步行至一間藥房，黃維鈞質疑藥房賣假口罩，指摘林一直沒有跟進和處理，並向店員查詢。林則指，若有懷疑賣假貨，普通市民也可以報海關，然後向他求助，他才可跟進，林又向黃索取藥房賣假口罩的證據未果。

藥房店員為此致電店主，將電話交予黃維鈞和店主溝通，黃維鈞又把電話轉交林名溢，要求他接聽。但林名溢接過電話後，表示店主欲找黃維鈞傾談，跟店主說明現況後，便把電話交回黃維鈞，賣假貨事件最終不了了之。二人在藥房前爭吵不斷，其後有市民報警，警察到場調停事件。

facebook專頁「埔‧足者」其後於下午5時發出聲明，指事件緣於向建制人士了解是否有確保選民資料不被挪用，其間有在場人士提出亦應向泛民區議員林名溢質詢同樣事宜，惟觸發爭辯事件，又指林沒有正面回應關於保護選民個人資料的提問，但為專頁成員在討論過程中失言表示致歉。聲明中又強調，專頁的政治立場是「愛國愛港」，聲稱不會因政治取態而偏頗，惟因被批評「多事」、「阻人搵食」，令成員心灰意冷，故由明日（14日）開始，不會再跟進及處理任何地區事務。此外，《香港01》亦就事件向林名溢查詢，惟對方表示對事件不作回應。

埔‧足者聲明全文

聲明：事件總結及未來安排

事件緣於建制人士疑借選舉登記索取資料，從中了解有沒有確保個人資料不被挪用。在質詢環節，有市民及建制人士提出泛民議員林名溢均有此舉動，為何不一同質詢？！剛巧議員在場，故此查詢議員做法！

最後議員為此轉移為專頁過去只為抹黑，要求回應，從而觸發今天事件！專頁就此及過去重重作出以下聲明：

1. 專頁尊重個人資料私隱，今次事件原意追問各大政治組織是否保障市民，結果建制與泛民均未有就此處理，包括製作相關保障文件、程序及條文，專頁表示遺憾！

2. 政治組織未有直接回應事件，反而借其他事件轉移視線，藉以逃避問題，包括挪用市民資料、工作進度等，專頁對此深感「組織利益大於大眾」之下，在處於低層的市民不能提出異議？

3. 無論議員說的「流鶯￼￼」、專頁的「一樓一」，或是其他人說的「拾荒者」等，專頁視為「弱勢小眾」，這批「性工作者」及「廢物回收處理者」需要借環境改善他們生存權利，正如議員說，「一樓一」就無問題，為何不是安排「流鶯」成為「一樓一」？反而支持及帶領歧視協助他們改變，防止歧視他們的人？

4. 專頁為涉事社區、藥房及餐廳犯險了解，其支持者往往反論專頁無證據證明自己工作，懇請議員及其支持者先行了解專頁後了解！專頁無需任何人同事致歉，純粹能改善便可。

5. 專頁成員確實在討論中有失言，今次就此當面跪地致歉！可惜，議員今次不斷針對「抹黑」問題，惟對專頁成員提出的事件均未正面回應，包括林名溢議員曾提及自己8.5走在新興花園衝突的第一時，在「個人事個人了」，將個人私怨搬去公職問題作辯護理由，專頁對此表示遺憾！

6. 專頁的政治立場是「愛國愛港」，一概危害香港的組織的人都會據理力爭，所以專頁不會因政治而偏頗，所以「你有做，我會支持！」今次事件正正是「為事件質詢、為錯誤承擔！」，相反各大政治組織及議員未有為區內事務而承認不足，專頁對此感政治的不堪！

7. 專頁純粹做「全民監察」及「社區紮記」來定位，可惜事與願違，甚至乎以「多事」、「阻人搵食」、「係鬼搞分化」等原因批評，種種往事令成員們心灰意冷，心力交瘁，有見及此，專頁於2020年4月14日0:00開始，除了協助廢物回收者（如容姐）支援外，未來不會再跟進及處理任何社區事務，直到另行通知！如有任何社區事務可去議員的專頁及致電 63214516 或 52820625跟進！

埔足者

13.4.2020