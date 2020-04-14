山坡現「樹幹陣」惹斬樹疑雲　真相關上坡電梯系統事？

近年樹木保育的問題掀起關注，日前有市民在葵涌石籬（一）邨和嘉翠園附近的山坡上，見到二、三十棵樹被人鋸斷，只剩下一枝枝約半米高的樹幹，擔心是有人胡亂斬樹。區議員則指出，該處早年已擬興建行人天橋和升降機塔，近日終於「開工」，而以他所知，該些樹木並非特別的樹木品種，但動工興建上坡電梯系統，日後將對附近的居民帶來便利。

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政府早年提出於上坡地區安裝自動扶梯連接系統和升降機系統，以方便市民出行，不過屢被批評進度緩慢。根據立法會文件，在政府推展的18項上坡地區安裝自動扶梯連接系統和升降機系統（上坡電梯系統）中，有五項已經完成並開放予公眾使用，三項正在施工，其中包括了預算造價為5.844億元的葵涌青山公路至工業街升降機及行人通道系統，而餘下10項則在不同階段的勘測和設計當中。

葵青區區議員林紹輝指出，日前引起市民疑慮的斬樹位置屬興建上坡電梯系統的範圍，該處將會有一個升降機塔先由石籬（一）邨接駁到青山公路，再有橫跨青山公路的行人天橋；以及另一個升降機接駁至工業街。據知，該項目於2018年6月獲得立法會批准撥款，前期岩土勘測工程在2019年1月展開，而主體工程項目於2019年2月進行招標，並預計於2023年第二季完成。林紹輝表示，現時居民要前往工業街近港鐵站位置，只可選擇乘車或「左兜右兜」，斬樹實屬無可避免的工程，又指一些更加珍貴的樹木於過去颱風期間損失更多；他期望路政署能盡快完成工程，為居民帶來便利。