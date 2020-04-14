【新冠肺炎】多區天后誕取消節慶活動　屯門天后廟順延明年還炮

本港新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診個案近日回落，但多個專家仍提醒市民切勿掉以輕心。明日（15日）農曆三月廿三日是天后誕，以往每年各處天后廟都有慶祝活動，但受疫情影響，不少廟宇宣布巡遊及神功戲等傳統活動均須取消，當中包括長洲西灣天后廟、屯門后角天后廟及南丫島榕樹灣天后廟等。

每年農曆三月廿三的天后誕，香港各區70多座天后廟都有慶祝活動，其中以元朗花炮會景巡遊及西貢大廟灣慶典最受矚目。惟警方昨日（14日）已在社交專頁發帖表示，為了配合衞生防疫措施，原訂明日舉行的元朗天后寶誕巡遊及西貢大廟灣的慶典將取消。

除了以上兩處，其餘各地的天后廟亦早於本月初宣布取消各慶祝活動。屯門后角天后廟原定於4月9日至12日舉行的粵劇表演、4月15日舉行的會景巡遊、還炮參神賀誕活動將會取消，而各花炮會於去年領取的花炮，則順延至明年還炮；至於南丫島的榕樹灣天后廟及索罟灣天后廟，亦相繼宣布暫停神功戲及賀誕活動。

過去一直在大澳龍田邨旁邊舉辦的大澳天后誕神功戲，今年亦須取消，大會改為安排船隻接送善信到汾流天后廟參加賀誕。由華人廟宇委員會管理的西貢的佛堂門天后廟亦宣布，為減低新型冠狀病毒於社區擴散的風險，佛堂門天后廟2020年天后誕期間取消通宵開放，日間開放時段改為由上午8時至下午5時，到廟參拜的善信須佩戴口罩。

至於長洲天后廟已於過去的農曆三月十八日舉行天后誕，今年的長洲天后廟沒有開放，善信只能在廟外上香，而賀誕的炮會亦取消，只有個人捧着神像前來賀誕。

天后寶誕即媽祖誕辰，也稱為天后誕、媽祖生、天妃誕、天妃祭，每年農曆三月廿三，是慶祝天后（媽祖）誕辰的東亞傳統文化節日，相傳天后（媽祖）能保佑人們海上平安。天后是廣州、香港、澳門、汕尾、汕頭（南澳）、三水、閩東、閩南、臺灣等沿海地區常見供奉的海神，更是莆田的鄉土神，因此每年的天后寶誕都有很多善男信女匯集到各個天后（媽祖）廟宇慶祝。