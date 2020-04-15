升Key雀、咕姑固擾人清夢　網民發帖着雀鳥「你唔好再叫」

踏入4月中天氣回暖，不過春暖花開之際，也是不少雀鳥的求偶期。近日不少網民表示，在居家抗疫期間，不分晝夜地聽到窗外有雀鳥鳴唱，因此在網上發帖，叫該些雀鳥不要再在凌晨起哄。除了愈唱愈高音的「升Key雀」，擾人清夢的也有在冷氣機上築巢的「咕姑固」，這些雀鳥的真身引起關注，不過，所有雀鳥均受法例保護，而在繁殖期過後，雀鳥的叫聲亦會漸漸減少或停止了。

「富亨個隻雀你同我聽住！依家係凌晨兩點四十八分！你唔好再叫啦！」早前有網民在Facebook群組「Tai Po大埔」發帖，表示被雀鳥的叫聲吵醒，感到十分崩潰，不少人都表示感同身受。 作為「香港人鬧鐘」的「升Key雀」和「咕姑固」，其叫聲早已為人熟悉，但就不是常常可以見到真身，原來兩者的學名分別是噪鵑和珠頸斑鳩。

根據香港觀鳥會資料，噪鵑是杜鵑科雀鳥，身長約40厘米，嘴蘋果綠色，眼紅色，雄鳥全身黑色，雌鳥的身體則為褐色，有很多微沾褐色斑點和橫紋。牠們會發出「Ko-el」的聲音，重複5至10次，而且聲調不斷提高，有時又會發出響亮清脆似笑的叫聲。至於珠頸斑鳩則是香港最常見的斑鳩，狀似鴿子，頸側及後頸有佈滿白點的黑頸帶，常發出「咕咕」的叫聲。

根據《 野生動物保護條例》 (香港法例第170章），所有雀鳥均受保護。任何人除按照特別許可證行事外，不得狩獵或故意干擾任何受保護野生動物；不得取去、移走、損害、銷毀或故意干擾任何受保護野生動物的巢或蛋。香港觀鳥會提醒，不斷重複的鳥聲雖然擾人，不過雀鳥也應有戀愛及繁殖權利，鳴唱只是為了尋找配偶，而在繁殖期過後，叫聲便會漸漸減少及停止。