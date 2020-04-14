【大埔黃金地】鷺鳥繁殖季節滿地雀屎　區議員設遮架　擔遮避雀糞

每年3月至8月是鷺鳥的繁殖季節，大埔鷺鳥林一帶行人路經常佈滿雀鳥糞便。去年有區議員建議動用逾千萬興建行人路上蓋以作遮擋，惟工程最後因道路太窄而擱置。今年繁殖季節再臨，當區區議員連桷璋忽發奇想，於鷺烏林一帶擺放雨傘，方便市民經過時開傘擋避，打造低成本「行人路上蓋」，「好過千幾萬起個工程！」

每年鷺鳥繁殖的3至8月，大埔鷺鳥林一帶的行人路經常佈滿雀糞。記者今日下午6時多到現場視察，發現該處地上雀糞處處，更有一股臭味，不少途人路過該處都紛紛走避。

行人路太窄 上蓋工程被擱置

去年曾有區議員建議於大埔鷺鳥林一帶興建一條造價約1,080萬元、長約76米的行人路上蓋，以遮擋雀鳥糞便。不過民政事務總署回應時指，行人路上蓋理想闊度為2.5米，但上址路面闊度不足2.5米，故不建議推展相關項目，最後工程亦被擱置。

當區區議員連桷璋對工程亦表示不贊同，認為工程會對生態造成影響。他近日於路段前後各放置一個遮架，擺放了共12把雨傘，讓途人行經時可以開傘遮擋雀糞；又考慮到疫情，在遮架旁邊加設消毒搓手液。

連桷璋指，雨傘從街坊手上回收所得，成本只是幾十元，遠比大型工程來得划算，「我計過條數，買幾十把遮，點都平過啲小型工程。」他又坦言，計劃屬試驗性質，雨傘之後會否被政府部門收走仍是未知之數。但他表示，如措施如受市民歡迎，日後或許會在區議會上討論，如何將上述措施延續下去。