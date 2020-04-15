【新冠肺炎】長洲太平清醮變陣　若限聚令延長或取消神功戲、派米

鑑於新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，本地傳統節慶相繼受疫情及限聚令影響。今年長洲太平清醮原訂於本月27日至5月1日，早前長洲太平清醮值理會已宣布取消飄色及搶包山比賽。在疫情還未受控下，有機會延長限聚令，太平清醮或視乎情況決定是否取消神功戲及派平安米活動。長洲太平清醮值理顧問丁酉年總理陳金漢指，「本身太平清醮都係抗瘟疫，估唔到因為瘟疫搞到太平清醮都要停」。

有長洲居民到北帝廟內參拜。（蔡正邦攝）

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每年長洲太平清醮均會吸引大批遊人，但隨疫情緊張及實施限聚令，長洲太平清醮迎來有史以來最大的調動。記者今午到長洲北帝廟採訪太平清醮籌備過程，發現北帝廟外正按傳統建神功戲戲棚。不過，長洲太平清醮值理顧問丁酉年總理陳金漢受訪時坦言，若政府延長限聚令，屆時戲棚將暫停神功戲，僅留戲棚作裝飾。

長洲太平清醮值理會近日改製中包山。（蔡正邦攝）

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免抵觸限聚令 改製中包山

每年太平清醮重頭戲搶包山，今年同樣因疫情暫停舉行。過往舉辦搶包山比賽的球場如今被圍封，三座大包山豎立的景象不復再，但長洲島民仍在製造自己的中型包山。陳金漢指，一座包山要十多人合力製作，再一起豎高包山，今年因為限聚令無法延續傳統。於是，眾人近日改製中型包山。與大型平安包山相比，大包山需要14擔平安包，而中包山只需4擔平安包，由於體積較小，所需人手大減，四人聚首便能製成一個中包山，剛好沒抵觸限聚令。

陳金漢嘆，「本身太平清醮都係抗瘟疫，估唔到因為瘟疫搞到太平清醮都要停」。他形容，太平清醮有史以來首次大幅暫停清醮儀式。長洲過往按傳統每年太平清醮前派平安包，太平清醮後則派平安米。若港府延長限聚令，今年太平清醮將取消派平安米環節，僅保留派平安包環節，「最多到時4個、4個分開排囉」。