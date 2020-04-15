厚德邨管理處紙皮封鳥巢　阻白鴿出入 區議員：治標不治本

將軍澳頌明苑及厚德邨一帶經常有白鴿聚集，漁護署過去曾統計，以上一帶有約400隻白鴿聚集，居民冷氣機上經常黏上雀糞，甚至有鴿屍躺在單位陽台旁，衞生問題令人關注。近日網上有消息指，厚德邨管理處在接到居民投訴白鴿問題後，用紙皮封住白鴿棲息地，惹來極大迴響。當區區議員對此手法表示不贊成，亦認為無法真正解決野鴿過多問題。

記者昨午（14日）到厚德邨觀察，發現邨內至少有過百隻白鴿分布在不同位置，而水池一帶白鴿數量最多，大約有50隻白鴿聚集。（黃偉民攝）

記者昨午（14日）到厚德邨觀察，發現邨內至少有過百隻白鴿分布在不同位置，而水池一帶白鴿數量最多，大約有50隻白鴿聚集。而在德澤樓對開、走廟橫樑上方的正方形洞裏，至少有五處被貼上紙皮，內裏則擺滿發泡膠填充物；凹陷處附近有不少雀鳥排泄物，觀察期間亦有不少白鴿在周遭飛來飛去，相信凹陷的洞為白鴿棲息地。

居民懷疑有人非法餵飼

據漁護署過去的統計，坑口及厚德邨一帶約有400隻野鴿聚集。將軍澳厚德邨居民Candy指，邨內有大量白鴿聚居問題存在至少3年，而坑口來往景林邨的通道內的白鴿特別多，經常路過時都會擔心中雀糞，令她不時感到困擾。她又指，發現厚德邨的鴿與麻雀都比區外的同類雀肥大，又經常在屋邨附近見到飼料及飯粒灑在地上，懷疑有人非法餵飼白鴿。

不過Candy卻認為，白鴿過多真正原因是非法餵飼，是次管理處把鴿巢圍封無法解決問題，「有人餵鴿餵到野鴿變私家鴿，如果唔餵，啲鴿無飼料自然會飛去第二度覓食。」她又指，不明白是次為何由管理處處理野鴿問題，「野生動物應歸為食環署或漁護署處理吧？」

有街坊指，厚德邨的鴿比區外的同類雀肥大。（黃偉民攝）

建議向白鴿餵飼避孕糧​

當區區議員王卓雅過去一直關注區內白鴿問題，她指極不贊成管理處是次以圍封雀巢的方法杜絕白鴿，又認為把鳥巢圍封只是將白鴿趕去別處，治標不治本。她認為要解決白鴿聚集問題，須先杜絕有人非法餵飼野生雀鳥。她曾接到街坊投訴，指常常見到有人於固定時間，每日餵飼白鴿五次，引來大批白鴿。

王卓雅指，上月曾在區議會上向食環署查詢非法餵飼白鴿的檢控數字，獲署方回覆指今年1月只是檢控了一宗。王卓雅認為，食環署執法力度不足，已在會上要求署方加強執法，正與漁護署研究方法減少白鴿數量，如向白鴿餵飼避孕糧等，為雀鳥絕育，「早前區議會上都有討論，議員都同意針對野生雀鳥問題時須採用非傷害性的方法，讓人與動物可以共處。」

王卓雅又指，現時政府部門的執法工作及教育均做得不足，工作成效低，無法真正解決白鴿過多問題。她補充，目前希望利用區議會撥款以進行專家報告，研究可行方法，解決野鴿聚集問題。

《香港01》記者就以上問題，曾向負責管理厚德邨的管理公司「雅居物業管理有限公司」查詢，惟對方只表示「會看看有否需要回應」，在截稿前仍未獲回覆。

食環署回覆查詢時指，過去12個月，署方在厚德邨附近公眾地方向餵飼野鳥致弄污公眾地方的人士共發出3張定額罰款通知書及2張傳票。署方又補充，已在港鐵坑口站A出口外面空地的餵飼野鳥黑點張貼海報及展示警告牌，提醒市民不要餵飼野鳥，並在該地點安裝網絡攝錄機，亦會加強清洗有關地點，以保持環境衞生。

食環署補充，若市民因餵飼野鳥而弄污公眾地方，署方會根據《定額罰款(公眾地方潔淨及阻礙)條例》向違例者發出1,500元定額罰款通知書，或向屢次違反規例人士以法庭傳票形式提出檢控。