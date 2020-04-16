【新冠肺炎】居家抗疫帶動銷情　運動用品店瑜伽墊、啞鈴最好賣

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，政府早前推出多項措施減少市民聚會、聚餐和聚集等社交接觸，同時呼籲市民居家抗疫，希望能阻止病毒在社區傳播。從忙碌的生活驟變無所事事，除了玩電子遊戲、烘焙糕點，也有人會選擇在家做運動。近期除了大型連鎖店出現人潮，也有運動用品店店員指，近日購買瑜伽墊和啞鈴的顧客大幅增加七成，惟增長並未足以彌補因疫情引起的戶外用品、球類用品等的生意損失。

有運動店的店員表示，近月大部分顧客進店都是為了購買家居運動用品，瑜伽墊等室內運動用品銷情最好。（呂諾君攝）

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自疫情發生以來，大部分市民都長時間留在家中，不少人會選擇各種的居家運動來鍛煉身體。記者今天（16日）到連鎖運動用品店迪卡儂（Decathlon）的旺角分店視察，只見下午時分該處有不少顧客，店內當眼位置擺出如家用腳踏車等的室內健身器材，其間不少顧客選購瑜伽墊、呼拉圈、健腹輪、啞鈴等物品，而店內有部分貨架更被清空。

球類運動產品生意大跌九成

位於波鞋街的中亞運動體育用品店，店員朱先生透露，近數月以來大部分客人進店都是為了購買家居運動的用品，當中以瑜伽墊、啞鈴、拉筋繩最為歡迎，相比平日，這些產品的生意大幅增加七成。不過他表示，店內平日主要收入來源為球類活動用品，但現時在康文署場地「封場」加上限聚令之下，市民無法進行球類活動，過往不少人前來購買相對貴價的球拍，現時卻大跌九成，行山杖等亦開始「冇乜人買」，因此整體生意額仍是下跌。朱先生又指，過往也擔心大型連鎖店會對小店造成威脅，但發現大部分客人相比價錢更加追求產品質素，「之前有客話平價瑜伽墊會甩色，都會情願買貴少少，所以其實都係各有各做」。