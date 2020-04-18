【新冠肺炎】居港法漢跑三大行山徑　冀為巴黎公立醫院籌3000歐羅

30歲居港法國跑手Alexandre Clovirola正橫跨香港山嶺為法國巴黎公立醫院籌款。他早於周三（14日）開始於北潭涌起步，目前完成100公里的麥理浩徑，周五（17日）完成50公里港島徑，若籌款達標，他則會於周六及周日完成78公里的衛奕信徑，全程合共228公里。

30歲居港法國跑手Alexandre Clovirola正橫跨香港山嶺為法國巴黎公立醫院籌款。（Alexandre Clovirola FB圖片）

是次籌款對象為Assistance Publique-Hôpitaux de Paris（巴黎公立醫院集團，下稱：AP-HP）。AP-HP為目前歐洲最大的醫院系統，營運法國巴黎39間公立醫院。早前AP-HP曾傳出所有床位已接近飽和，各醫院住滿新冠肺炎患者，部分醫護人員需重新清洗防護袍。

按善款數目「解鎖」路段

法國網絡安全公司I-TRACING日前為AP-HP眾籌，由香港分公司經理Alexandre Clovirola跑山籌款，Clovirola是一名資深馬拉松、三項鐵人及越野跑跑手。該計劃分三階段，按善款數目「解鎖」Clovirola的路段。 當善款達1,000歐羅，Clovirola會完成100公里麥理浩徑；當善款至達2,000歐羅時，他便會完成麥理浩徑及50公里港島徑；若籌款達3,000歐羅（約港幣25,500元），則會完成上述路線及78公里的衛奕信徑，全程合共228公里。由於Clovirola只完成過最長60公里的項目，首次跑完全長100公里的麥理浩徑，對他來說是一大挑戰。

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發起人：盼隔離人士能欣賞香港之美

Clovirola宣佈眾籌計劃時，曾在Instragram帖文指，目前全球有近30億人處於被封鎖狀態，認為香港是個幸福地，因為市民仍能自由外出。他一方面希望為法國醫院籌款，同時希望能令留在家中隔離的人士欣賞香港之美。因此，他將跑山過程在其公司I-TRACING的Linkedin頁面，以及個人Instragram帳戶中持續更新。

Clovirola已於周三（14日）在北潭涌起步，目前完成麥理浩徑路段。周五（17日）完成港島徑，如籌款順利達3,000歐羅，他剛會於今日（18日）起程，以兩日時間完成最後78公里的衛奕信徑，其間他的朋友一直分段給予支援。

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