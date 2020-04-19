【新冠肺炎】西環「天空之鏡」逾百人賞日落　區議員勸留家抗疫

西環碼頭因地面凹陷，當有積水時造成倒影鏡面效果，配合藍天白雲或日落美景時，如像玻利維亞的「天空之鏡」美景，近年吸引不少人到場留影，成為「打卡」熱點。中西區區議員葉錦龍今日（19日）拍攝得到兩張照片，發現在疫情未受控下，西環碼頭仍有不少人聚集，呼籲市民提高警覺，留家抗疫，「各位可唔可以當幫幫醫護忙，唔好出嚟睇日落住，留返喺屋企好唔好？」

今日（19日）傍晚6時許，中西區區議員葉錦龍在高處拍攝到逾百人在西環碼頭觀賞日落。（葉錦龍fb圖片）

本港新冠肺炎疫情肆虐，政府早前實施「限聚令」，限制五人或以上的聚會，違例可遭票控。今日（19日）下午6時許，逾百人在西環碼頭欣賞日落美景。中西區區議員葉錦龍拍下景象，「我知道今日天氣好好，亦都知道天空之鏡睇夕陽好靚」，但在疫情未受控下，呼籲市民應留在家抗疫，「各位可唔可以當幫幫醫護忙，唔好出嚟睇日落住，留返喺屋企好唔好？」葉錦龍又指，至傍晚6時37分，即使已過了人數高峰期，碼頭上仍有不少市民聚集，「仲未計我一路行過嚟影嘅時候有百幾人已經走咗」。

葉錦龍擔心，若因為人群聚集在碼頭而有人確診，以致碼頭需被封場，便令市民享用碼頭的空間再度收窄，「是因為碼頭持份者們的忍讓，（碼頭）才能我以存續20多年，成為大家都樂意活用的空間」，提醒市民到場時應互相尊重，不要為「打卡」而亂碰販商的物品，包括卡板、竹棚等，「仲要留低好似口罩等等嘅垃圾，我作為街坊，唔想因為有人搞到啲嘢亂晒而冇得用個地方」。