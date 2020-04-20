【新冠肺炎】跨境司機失業轉行處處碰壁　區議員促設援助金救急

新冠肺炎疫情持續，政府今日（20日）公布，本年1月至3月的失業率錄得4.2%，創逾9年新高，不少市民的生活大受影響。本為跨境司機的林先生，自2月「封關」後被公司遣散，此後雖多番嘗試轉行，奈何在疫情之下處處碰壁，現時一家三口需依靠太太的收入維生，亦不符合申請綜援資格，只能節衣縮食。據他表示，朋友之間有約數十人同樣面對失業困境。區議員表示，現時失業問題相當嚴重，促政府盡快設立失業援助金，才能徹底幫助失業人士。

林先生指，並非沒有嘗試找散工或者轉行求生，但在疫情之下實在困難。（林振華攝）

58歲的林先生擔任司機20多年，近年在朋友介紹之下，轉當跨境七人車司機，接載旅客往來深圳灣、珠海、澳門等等，過往月入約1.5萬元。但疫情變得嚴重後，2月初公司遣散員工，他頓時變成「零收入」。林先生指，女兒正在台灣讀大學，連同租金、生活費等，一家三口的開支至少上萬元，現時只靠太太當醫院女工的一份收入維生，「食少啲豬肉、魚囉，多數都係食素菜」。他表示，身邊有不少人都因失業要節衣縮食，「有啲朋友日日食蛋，煎蛋、炒蛋、鹵水蛋，一排30蚊，最平係咁啦」。

嘆政府施政無照顧失業人士

林先生指，並非沒有嘗試找散工或者轉行求生，但在疫情之下實在困難，「想考保安牌，學校又（因為疫情）閂門；想攞平安卡做地盤，報名都話要等到6月；畀晒錢的士牌，運輸署又係閂門；去見工想做倒垃圾，間公司都話佢呢排有大把人手」。林先生坦言，如非逼不得已都不想申請綜援，但即使願意放下面子，太太的薪金仍超過綜援家庭的入息限額而無法申請。他認為，政府的措施照顧不到失業人士，「你畀9,000蚊老闆，但我老闆都遣散咗我，最好就係即刻派一萬蚊，唔使出街都可以頂住先！」

「冇錢拎返屋企」感憂鬱

至於60多歲的麥先生，雖然因本已持有的士牌，成功由跨境司機轉職的士司機，但他坦言當自僱人士收入不穩，在疫情下駕的士維生更加困難，「朝早7點開始轉轉轉，兜成21條邨都冇生意。個個都在家工作，一係就無薪假甚至失業，邊有人出街？」他表示，收入最好時，交完車租還可應付一日三餐；壞的時候，只夠付車租，「連入氣嘅錢都蝕埋」。他又指，早年與妻子離婚，現時需獨力照顧兩個仍在就學的小朋友，單是補習費已需2,000多元一個月，對「冇錢拎返屋企」感到憂鬱。

麥先生指，現時要向親友借錢度日，同時打算下月將嘗試應徵做保安，「聽人講近期保安收入比較好。點解會好呢？因為接觸嘅人多好高危，好多人怕感染咪需求大啲。」麥坦言，為了生計即使害怕都要「試一試」。

荃灣區區議員陳琬琛指，以他所見近月的失業問題十分嚴重，每天都有至少五個街坊因此求助，當中餐飲業、建造業等各行各業都有，奈何政府的抗疫基金並沒照顧失業人士，「政府叫人申請綜援，但根本就只係搵嚟講」。陳琬琛表示，除了很多市民抗拒申請綜援，綜援的限制亦很大，援助的金額亦低。他表示，已多次向政府建議，應設立失業補助金，才能為失業的市民提供即時、徹底的幫助，解決燃眉之急，促請政府聆聽民意。