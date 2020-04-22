【層層疊高手】跑馬地奇人疊4米高發泡膠箱　疫情下練成好武功

新冠肺炎疫情肆虐全球，香港的市面上一片蕭條冷清，不少人對於自身健康或是疫情帶來的經濟衝擊憂心忡忡。不過，也有人懂得在「疫境」苦中作樂。早前有市民見到，跑馬地街市附近有一名中年男子將近20個發泡膠箱如「層層疊」般疊高，小心翼翼地捧起在路上行走，他的神乎其技被網民封為「隱世武林高手」。記者今天成功找到這位高手，他透露，原來這門「武功」是在疫情期間才突然練成。

今年56歲的蛋哥，自小跟隨爸爸在該處賣蛋，疫情下附近菜檔生意好，收集到的發泡膠箱數目大增，可讓他享盡玩層層疊的快感。（蔡正邦攝）

位於跑馬地集祥街的大興食品公司，驟眼看起來與一般的食品雜貨店無異，不過近日每天到了特定時間，門前就有「表演」可看。據街坊表示，此處一位男員工會可將發泡膠箱疊至4米高，行走時仍能保持箱子不會掉下。《香港01》記者今天到店舖尋訪這位隱世高手，發現他在店內負責售賣雞蛋，街坊都叫他作「蛋哥」。

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今年56歲的蛋哥，自小跟隨爸爸在該處賣蛋，表示自疫情開始以來，多了人在附近一帶買菜煮飯，菜檔的生意多了，也因此每天積聚了不少用來運菜的發泡膠箱。蛋哥表示，他自數月前開始，每天下午時分，便以三個箱一組將發泡膠全部疊起來，送到30米外的垃圾站讓尼泊爾工人進行回收，最高時可疊得比店舖門外的招牌更高。他又指，不少街坊都會停下駐足觀看，即使店舖有其他員工笑說他無聊，但他一於少理，在疫情期間以另類形式作樂。近日就被跑馬地街坊拍下了他的「表演」情況，在網上引起熱烈討論。

記者採訪期間，由於下着微微細雨，蛋哥經過多番嘗試，都未能成功疊成平日的高度，當吹起陣風時，發泡膠箱搖搖欲墜的情景，更令人看得屏息靜氣。蛋哥笑說，平日也不會疊高一次就能成功，更指「試過最夜玩到8點幾」，「試過成疊跌落人哋車上，玩之嘛，跌落嚟都唔怕嘅。」即使過程中屢敗屢戰，他仍自得其樂，成為了跑馬地街頭一幅獨特風景。