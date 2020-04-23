【新冠肺炎】「國際小學」停課不停學　少數族裔學童拍片宣傳防疫

受新冠肺炎疫情影響，全港中小學由2月停課至今。不同學校都有實行網上教學，希望學生們「停課不停學」，在疫情期間仍繼續學習。被稱為「基層版國際小學」的香港道教聯合會雲泉學校，校內有八成都是非華語學生，相比學術知識，學校認為在停課期間向學生灌輸正確的抗疫資訊和正能量更加重要。因此老師和學生聯手製作了一些短片，希望透過電子平台，讓不同種族的學生和家長都能得到個人衞生及防疫的資訊，並讓知識連繫生活所需。

為了困在家中的小朋友可以多些生活趣味，學校以有趣生動的方式來進行教學，包括設計「舞蹈挑戰」、「問答比賽」等的挑戰活動。（香港道教聯合會雲泉學校圖片）

近日香港道教聯合會雲泉學校的facebook專頁上載了兩段短片，其中一條紀錄了學校在停課期間為學生提供電子教學的情況，另一條則是校監、校長、老師、家長及學生拿着寫有「We stay at home. We protect Hong Kong」 語句的紙張拍照，並製作了心意卡和畫作，希望學生能從中感受到香港醫護人員的偉大，從而明白到留家抗疫的重要性。

憂非華語學童長期留家失中文語境

學校副校長張寶雯指，一般學校在停課期間推行網上教學，大多會以主科學習作為重點，但為了困在家中的小朋友可以多些生活趣味，學校以有趣生動的方式來進行教學，包括設計「舞蹈挑戰」、「問答比賽」等的挑戰活動，讓學生在肢體、音樂、藝術、創意思維方面都得到訓練，「對於非華語學生嚟講，冇得返學、出街，即係冇乜機會講中文，但透過玩遊戲、讀繪本等等，學生會較有興趣之餘，亦都可以從中學練習中文。」。除此之外，學校認為抗疫同樣重要，「我哋希望小朋友知道要多留屋企，減少醫護人員嘅壓力，少數族裔家庭未必人人知道疫情資訊，所以我哋會有相關活動，藉此多謝醫護人員。」

張寶雯又指，學校內有如「地球村」縮影，除了學生來自巴基斯坦、尼泊爾、印度、菲律賓等不同種族的小朋友，學校亦有來自十多個不同國籍的老師；而在疫情期間有部分家庭已返回家鄉，但仍有參與學校籌辦的網上活動，老師亦有與海外家長保持緊密聯繫。學校強調，提倡多元學習方式，希望用不同方法，讓學生得到多方面的平衡發展。