【新冠肺炎】延長停業　各區遊戲機中心貼「我要生存」大字報

新冠肺炎疫情持續，政府早前（21日）宣布延長美容院、遊戲機中心等11類處所暫停營業14日的措施至5月7日。記者今日（23日）到港九新界多區視察，有至少五間遊戲機中心，在停業期間閘門貼上寫有「我要生存、我要營業、我要就業」的大字標語。商會代表表示，是次行動共有150間遊戲機中參與，希望藉此能讓政府和大眾知道業界因停業而遇到的經營困難。

自疫情發生後，香港的街頭變得人流稀少，不少商店亦落閘關門。在政府推行「限聚令」及規定11類場所需關閉之下，各區的遊戲機中心亦要停業。記者今天到葵芳金殿遊戲機中心、長沙灣元州街金殿遊戲機中心、油麻地碧街遊戲機、紅磡民泰街AMERICAN POOL等多間「機舖」視察，只見它們的門前貼上多張以白底黑字和紅字寫上「我要生存、我要營業、我要就業」的大字標語；亦見有貼出停業通告，通知客人政府規定遊戲機中心將延長停業至5月7日凌晨。

商會：全港75%遊戲機中心參與行動

持牌遊戲機中心商會秘書羅小姐表示，現時全港有約200間遊戲機中心，當中有150間參與了今次行動。她表示，自3月28日起，業界按照政府因應疫情的規定，經歷了「13+14+14」（共41天）的停業，其間完全「零收入」，而租金成為了他們的最大負擔。羅小姐指，雖然第二輪的抗疫基金有予一筆過10萬元的資助，惟對於一些中型和大型場地來說，10萬元並非合理數目；加上遊戲機中心工作的技術要求較低，業界聘用了不少65歲以上、沒有供強積金的員工，因此申請不到工資補貼。她續指，現時已有部分遊戲機中心需要「借錢交租」，希望政府能早日提供合理支援，解決燃眉之急。