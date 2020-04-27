82年出產「工務體」路牌被拆買少見少 關注組織倡保育

藍底白字的路牌，在香港的道路上隨處可見，但除了指示行車和地點方向，這些路牌也能見證香港歷史。在葵芳葵福路一個用來指示迴旋處方向的路牌，雖然已略顯殘舊生鏽，但仍見到牌上粗線起角的字體特別有「霸氣」，原來這些字型為「工務體」，是比70年代開始使用的「監獄體」更加早期的字體。不過，近日該處正式換上新款路牌，舊路牌被拆後不知何去何從。民間組織「道路研究社」表示，現時全港只剩約20塊類似路牌，形容被拆的路牌極具歷史價值，希望拆掉後能獲得保育不會就此被棄。

（葵福路近日換上了新款路牌。「魔鬼樂工作室 Devil Lok's Workshop」提供圖片）

線條銳利 上闊下窄 屬「監獄體」前身

該個位於葵福路近葵涌道的路牌，在迴旋處前指示了青衣及荃灣、貨櫃碼頭、葵芳站三個方向。從相片可見，路牌字體的線條銳利、上闊下窄，有別於一般路牌上線條粗幼相近的字體，惟日前（25日）有市民發現，該處被正式換上新的指示牌。一直有研究路牌的民間組織「道路研究社Road Research Society」社長邱益彰指，舊路牌上的字體屬「工務體一號」，可被視為「監獄體」的前身字體。他指出，在1970年監獄署（即現時的懲敎署）接手製造路牌，字體開始變得工整，所用的就是舊路牌常見的「監獄體」；但在此前，路牌一般由工務司署製造，「工務體」的設計模仿楷書上闊下窄，風格霸氣且具時代感。

（道路硏究社形容被拆的路牌極具歷史價值，希望拆掉後能獲得保育不會就此被棄。「Road Research Society 道路硏究社」提供圖片）

邱益彰表示，位於葵芳的「工務體」路牌於1982年出產，是為了配合葵涌新市鎭、地鐵荃灣綫落成的產物，屬於「工務體一號」的最後一批，指出現時香港的「監獄體」路牌尙有500多塊，但「工務體」指示牌相信只剩下約20塊。他形容，「工務體」是紀錄香港視覺文化其中一部份，在路牌演變歷史中是一個重要的里程碑，認為透過路牌，市民可以從第二種角度重新發掘香港，因此早前已去信路政署詢問路牌下落，「我哋希望拆咗之後，路牌可以作為保育物品收藏，或者捐贈畀歷史保育組織保留同埋公開展示，用嚟保育及公衆教育用途。」

葵青區區議員唐皓文則指，近日得知關於路牌的消息，認同該塊路牌具有歷史價值，值得保存及研究；表示會幫忙去信有關部門，希望能協助保育該塊路牌。《香港01》亦正就事件向路政署查詢。