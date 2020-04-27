社區中心「意見牆」被要求月底前拆走　區內人士促保留

去年本港發生反修例運動，不少地區均出現「連儂牆」，其後發展成市民發表意見的地方。香港聖公會麥理浩夫人中心（下稱中心）去年年中在中心設立意見牆，並沿用至今，讓區內人士就不同社會事件表達意見及交流。近日聖公會福利協會（下稱福利協會）向中心表示因收到街坊投訴，故中心管理委員會要求中心須於4月30日或之前拆去意見牆。有人質疑這是否象徵福利協會開始收窄中心的自主性和其權力，亦有市民反映希望意見牆能被留下。

意見牆位於香港聖公會麥理浩夫人中心出口附近，是街坊出入必經處之一。（相片由受訪者提供）

接近所有受訪者認為應保留意見牆

因意見牆被拆除備受區內人士關注，故中心發起網上問卷諮詢民意。問卷共收集了221名受訪者的意見，當中有八成是恆常生活／居住／工作於葵青區人士。被問到有否曾經使用該意見牆分享及表達意見時，有近七成受訪者表示曾經使用，更有高達九成認為意見牆可有效提供安全渠道，讓社區人士交流資訊和心聲。對於意見牆的去留，接近所有受訪者均認為應該繼續保留。

在要求拆除意見牆的消息發佈後，福利協會會定期派員每兩星期把意見牆內的所有內容清走，更指期限一到，會把意見牆內容全數拆走。在中心工作的Sam（化名）認為福利協會在此事上處理手法強硬，猜想可能因為怕意見牆影響中心及聖公會的形象，但他仍希望能有討論空間。他又指，意見牆原意是歡迎不同政見的人也能發表意見，強調不同意見都應被考慮，促進社區之間的溝通、交流，也是中心的其中的一項主張。

受訪者對福利協會的決定感到不解。（相片由受訪者提供）

質疑福利協會欲收回中心自主權

據悉，中心和福利協會本是以兩個機構為單位運作，但因一些歷史因由下，中心歸於福利協會旗下，以往兩個機構甚少互相干擾及介入。可是，近年形勢卻變得不同。Sam認為，福利協會想收回中心的自主權一事有跡可尋，福利協會多年前開始從一些小事入手，例如福利協會人員開始留意中心的財務情況，甚至中心的發展方向，更會參與討論及給予意見，這些均令他有感中心的自主性及權力開始被收窄。同樣在中心工作的Kenny（化名）則表示，福利協會在很久之前更曾要求把中心重新命名，惟當時受到職員強烈反對，令這計劃擱置。

問卷調查結果顯示，有九成的市民認為應把意見牆留下。（相片由受訪者提供）

此外，Sam指即使以往福利協會干涉中心事務，但也會留有討論空間，但在這次意見牆事件中，福利協會只是向中心提出收到一名街坊投訴，指意見牆的設立是不對的。他表示，「協會甚至沒有說出任何實際原因，告訴我們投訴的詳情，便一刀切，要我們30號前把意見牆拆走。」Kenny則表示，有同事向他提到福利協會指因中心不應有政治元素，故需把意見牆拆除，但Kenny卻認為意見牆不只是表達政見，也是一個途徑促進社區交流。