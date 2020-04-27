嬰兒音樂盒引致火警成隱憂　專家分析兩種可能性

前天（25日）元朗洪水橋翠珊園發生嚴重火警，釀成1死4傷的慘劇，死者是一名1歲男嬰。事發時，男嬰身處客廳冰箱旁的搖籃內，他被發現時，身上已有多處被燒傷。其後調查人員在冰箱附近的灰燼內，發現一次性的電池殘骸，指不排除事件與嬰兒音樂盒有關。慘劇發生後，引起市民關注嬰兒音樂盒的安全問題。

【元朗奪命火】起火單位燒至嚴重熏黑，牆身及家具燒焦。調查人員懷疑火警是由嬰兒音樂盒引起。（余睿菁攝）

充電式音樂盒放一次性電池

港九電器工程電業器材職工會副理事長張永豪表示，這次火災若是由嬰兒音樂盒引致，只有兩個可能性。因在案發現場，調查人員發現一次性的電池殘骸，故他推斷嬰兒音樂盒應是使用一次性電池，「第一，嬰兒音樂盒是充電式，一次性電池應用完即棄，如果把一次性電池放入音樂盒內，電池會不停充電，但一次性電池根本不支援充電，若不停把電力灌入電池內，電池會過熱，繼而造成火警。」

新電池放入壞音樂盒

張續指，「第二個可能性是嬰兒音樂盒可以使用一次性電池的款式。案發的嬰兒音樂盒可能是使用新電池，電力充足，但音樂盒有機會是壞的，使其短路，造成過熱問題。嬰兒音樂盒上的膠可能因此溶化。」惟他表示這樣也未必造成火警，但若在短路的嬰兒音樂盒附近有任何易燃物品，例如床褥、報紙，窗簾等，燒着後便會釀成火警。

他建議市民在購買嬰兒音樂盒這類型的產品時，應優先選擇有牌子的產品，因這些產品均受到香港條例管制，例如電器產品（安全）規例可管制電腦及電視等電器。張永豪又提醒，市民應盡量避免在網上購物平台如淘寶、以及在未知產地下購買嬰兒音樂盒。若不幸發生意外，也能透過生產商追究及跟進問題。張永豪提醒，購買嬰兒音樂盒後，也不應鬆懈，在使用嬰兒音樂盒時，必須將它吊起，並遠離易燃物，減少意外發生。