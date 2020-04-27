疑有行山人士用棍打斷狗腿　青雲觀貼告示斥「喪心病狂」

在疫情之下，不少市民都愛到郊外行山，屯門青山一帶也甚受行山人士歡迎。不過，青山寺青雲觀一帶卻懷疑有行山人士虐待狗隻。日前有網民發現，青雲觀貼出了一張告示，指寺廟有狗隻被打至腳骨斷裂，譴責有關虐待動物的行為是喪心病狂。據負責人表示，受傷的唐狗平日十分溫馴及受人歡迎，而寺廟內晚上至清晨會處於沒人留守的「真空」狀態，推斷兇徒或是在這段時間內打傷狗隻。

屯門青山寺青雲觀貼出了一張告示，指懷疑近日有行山人士以行山棍狂打寺內一隻唐狗，令其腳骨斷裂，告示上質疑「現今社會還有那種喪心病狂毫無愛心的人」，認為狗隻沒有冒犯到別人，卻要遭受如此殘忍對待；又指有關行為已涉及虐待動物罪，要涉事的人士負責。

青雲觀貼出了一張告示，指寺廟有狗隻被打至腳骨斷裂，譴責有關虐待動物的行為毫無愛心之餘，更是喪心病狂。（網上圖片）

被打唐狗性情溫馴

青雲觀負責人陶先生向記者表示，被打傷的唐狗平日性情溫馴，每逢節日多人拜祭的時候，牠都會在寺內擔當「迎賓」角色，平日很受歡迎，「平日唔會咬人，日頭都唔會吠，有時有啲善信會擺低錢畀我哋買狗糧畀佢食，好得人鍾意。」他指出，自疫情發生以來，該處多了很多行山人士，而唐狗雖然過往亦疑因與其他狗隻打架受傷，但傷勢與今次的十分不同，「睇個傷口應該係用支棍打落去！」雖然沒有實質證據，但他指該處一帶都沒有木棍，懷疑是行山杖引致的傷勢。

陶先生又指，涉事唐狗現時已大致康復，又指每天傍晚5時道場內的職員都會離開，整個青雲觀會處於「真空」狀態，而狗隻會負責「看門」，向陌生人吠叫，認為懷疑虐狗事件是於這段時間內發生。陶先生指，自貼出告示後，已沒再發生打狗事件，認為有阻嚇作用。根據香港法例第169章《防止殘酷對待動物條例》第3條，殘酷對待動物的最高刑罰為罰款20萬元及監禁3年。