【新冠肺炎】湖景邨長凳、棋盤遭蜘蛛網陣圍封　長者轉移陣地休息

新冠肺炎疫情肆虐，在政府宣布「限聚令」下，不少康樂設施均被圍封。屯門湖景邨湖碧樓對出的長櫈及棋盤被房屋署以「蜘蛛網陣」式大圍封，據悉是當局因為不想居民在該處聚集，才出此方案。大部分基層長者的日常娛樂，都是坐在屋苑附近的長凳，與其他老友記聊天，以及在棋盤下棋度日，故大圍封定必對他們生活造成影響，有關注長者權益的機構表示，限聚令下容易使長者感到落寞，但希望他們明白目前需靠減少社交接觸，減低傳染風險。

《香港01》記者今（27日）午前往湖景邨，發現長凳及棋盤等設施被人以「蜘蛛網陣」式的膠條大圍封，阻止人群聚集，不少長者則移至附近長凳就坐及下棋。下棋的長者一直保持不超過4人，有伯伯在樓梯位置向下觀看樓下的象棋比賽，惟部分坐於長凳的則超過4個人。

湖景街坊對大圍封的措施持不同意見。居於上址十多年的林小姐表示，被圍封的位置多年來均有長者下棋，她支持圍封康樂設施，「呢個時勢緊係要封啦！」認為在疫情下應以安全為先，「唔建議佢哋咁樣聚集，因為我哋都好驚」。林小姐又指，平日該批人士均會由晚上聚集至凌晨，認為甚為滋擾。

居民林小姐贊成圍封措施。（陳蕾蕾攝）

居於上址20多年的陳伯則認為，近月上址的康樂設施開始遭圍封，以防人群聚集，對長者造成不便。他閒時會到上址休憩處休息，但圍封後只能四處走，街坊亦會到散落其他地方休息，避免超過4人聚集，「4個人就唔會行過去」，陳伯又表示附近不時有人巡邏，街坊均會提高警覺。另一名居於上址十多年居民王先生表示，晚上偶爾會到該處散步，他認為圍封對居民當然不方便，原本在上址活動的長者，現時轉到附近其他長椅休憩處休息。

香港長者協會麥漢楷表示，長者普遍明白為什麼長凳、棋盤會被封，雖然圍封會使他們的娛樂、休閒地方減少，惟他們均能理解現時香港能比其他地方的確診個案少，是由各方面人士的共同努力下所得。就算長者偶然去公園與朋友見面，依舊懂得保持距離。麥漢楷又指，「今天我剛好去探望老人家，他們向我表示近來已減少出門，在家中主要看電視、看報紙及以WhatsApp消磨時間」。

麥漢楷指，大多長者中心在疫情間都沒有停止派飯，建議長者外賣自取拿回家中進食，他表示，雖然在限聚令下沒法像平常一樣，一次過有數十人一起吃飯，長者相對落寞，但希望他們明白目前需靠減少社交接觸，減低傳染風險。