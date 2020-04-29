「千億新抱」徐子淇偕9歲長子網上講故事　支援兒童留家學習

新冠肺炎肆虐，學校停課多時，有關注兒童權益的機構響應國際活動，盼透過名人在社交媒體說兒童故事，令留家抗疫的小孩能在歡樂中學習，協助他們停課不停學。參與活動的名人包括有「千億新抱」之稱的徐子淇、甄子丹、鄭秀文、古巨基及黎姿等人，其中徐子淇更帶同9歲長子李俊熹，戴上兔子道具粉墨登場。

徐子淇與9歲長子李俊熹粉墨登場，在網上出鏡講兒童故事。（香港救助兒童會提供圖片）

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#SaveWithStoriesHK活動最先由美國女演員Jennifer Garner及美國救助兒童會合作推出，其後不斷向各國推擴，滿足全球各地兒童在疫情期間的需要，至今已經先後在澳洲、印度、荷蘭、南韓及英國等國家推出。

甄子丹夫婦、黎姿、鄭秀文等人響應

香港救助兒童會因應疫情響應#SaveWithStoriesHK活動，由該會贊助人徐子淇親自邀請多位本地名人參與，其中該會大使甄子丹及太太汪詩詩率先響應，在社交媒體上講兒童故事，令留家抗疫的小孩可在歡樂中學習，其他名人如古巨基、方力申、容祖兒、鄭秀文、黎姿、陳茵媺、張栢芝、琦琦及女兒等亦有響應。其中徐子淇帶同長子李俊熹出鏡，兒子戴着藍色兔子面具，媽媽則戴上粉紅色的兔耳仔，扮演書中角色說故事。救助兒童會希望活動能提高大眾對本地弱勢兒童的關注，籌款協助他們度過逆境。

徐子淇表示，當得知#SaveWithStoriesHK活動時，便將想法與友人分享，並獲得支持。她形容自己作為母親，當看見香港及全球各地很多兒童受到這場疫症的健康危機影響，感到很痛心，故希望盡自己的能力，幫助有需要的人。

香港救助兒童會：盼以開心方法啟迪兒童

香港救助兒童會總幹事司徒恩女士表示，每名兒童都享有優質教育的權利，救助兒童會推出這個活動，盼能在這艱困時刻，透過開心和有趣的方法啟迪兒童，並為全球各地最弱勢的兒童，提供極其需要的支援。她對於該會贊助人徐子淇及所有參與者支持該活動感到非常高興，希望活動能使香港兒童抖擻精神，並協助確保沒有任何兒童被忽略。

救助兒童會除了向社區捐贈所需物資，亦繼續向父母及兒童提供各類資訊和資源，幫助他們應對疫情帶來的挑戰，#SaveWithStoriesHK則是最新一項支持香港社區的活動。