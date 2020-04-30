【不是連儂牆】觀塘49塊告示板常空置　區議會通過成為社區意見板

香港各區均設有區議會告示板，用以提供區議會資訊及政府宣傳訊息，惟告示板上的資訊常見過時，而且使用率不高，經常空置，平日市民大多「掂行掂過」不予理會。翻查資料，單是觀塘區已有共49塊區議會告示板，日前區議會上通過開放部分告示板予公眾人士表達意見，並為此成立工作計劃小組，提出動議的區議員表示，希望這些告示板能物盡其用，成為社區意見板，讓市民可安全、自由地向政府表達意見。

在街頭上或社區內，可以用來表達意見的公共空間並不多。自反修例風波開始，香港各區都出現了民間自設的「連儂牆」，不同政見的市民都曾在一些公共地方貼上藝術文宣，惟破壞、「清牆」等問題時有發生，屢次引起衝突之餘，亦試過有人在表達意見期間被執法部門拘捕。近日觀塘區議會上通過了將一些在區內多年、未被充分善用的告示板開放給市民。提出動議的觀塘區區議員李嘉達指，雖然做法不能與街坊自發、沒有任何規則的「連儂牆」相比，但希望能為市民提供一個可以恆常表達意見的平台。

區議員：詳細運作需再開會討論

李嘉達指，意見板的詳細運作情況要待日後工作計劃小組成立後開會討論，但他的初步構想是由區議會設置意見收集箱，再將市民提交的意見貼上告示板，雖然不會有政治審查，亦歡迎不同立場，但他指出，如人身攻擊、鼓勵違法等的意見將受到規限，「喺制度上有啲過程需要經過，所以我唔會話意見板就係連儂牆，只不過想有多個地方同途徑畀大家，令啲意見唔使日灑雨淋，亦可以喺膠板入面保存耐啲，唔使好快就畀人撕走。」他又指，區內的區議會告示板現時雖然沒用，但「冇理由拆晒佢」，因此希望能加以利用。

觀塘街坊：有監管應可以避免斬人、打人情況

記者今天（30日）曾到位於觀塘站A出口外的告示板視察，只見板上的政府海報已見褪色，資訊難以辨認，而上面被覆蓋上一些民間自製的宣傳海報。記者逗留期間，有人疑因政見不同，用鏟刀清理該些海報。對於由區議會根據制度設立意見板，不少市民都認為做法可取。其中劉小姐和陳小姐指，現時的連儂牆有發生衝突的危機，認為實行「意見板」時，部門要考慮有甚麼措施可讓市民表達意見時也受到保護，又認為可先在觀塘區試行「試水溫」。

劉先生則認為，意見板「合法化」的做法好處多於壞處，「喺連儂牆貼嘢嘅人其實都唔想半夜三更偷偷摸摸，有政府同執法部門監管，應該可以避免斬人、打人嘅情況。」他又指，意見板應該有言論自由，「應該要18區都設置，啲人睇完咪自己分析，詳細做法就一路做一路研究同改善啦。」 而黃先生表示，可和平表達意見是好的現象，但同意需制定相關的規則，貼出的告示不應包含色情等不良訊息，「抒發意見唔等於抒發個人情緒！」

雖然日前的區議會上已通過開放部分告示板予公眾人士表達意見的動議，但李嘉達表示，日後仍需繼續與民政署代表多加溝通才可成事。（資料圖片／李穎霖攝）

雖然日前的區議會上已通過開放部分告示板予公眾人士表達意見的動議，但李嘉達表示，日後仍需繼續與民政署代表多加溝通才可成事，否則整件事只會流於「動議」；而當日在會上，民政署的代表對動議表示「非常保留」，認為在執行上會有困難，李表示，下次會議將成立相關的工作小組，屆時民政署方面也會派員出席，他希望對方能闡述，從政府立場而言可如何令社區意見板在區內設立，又認為現階段來說做法沒有違反政府原則，「如果唔係職員已經好似其他區議會會議嘅人咁，轉身離場唔討論啦。」