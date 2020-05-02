小西灣現「坐不舒適」座椅　耗6.8萬元　加石級阻輪椅兼易生意外

本港社區曾出現「不能避雨亭」、「葵涌鬧市山墳」等令人摸不着頭腦的地區工程，被市民批評是「擾民又無謂」。近日有市民投訴，小西灣富景花園天橋底有疑似「小白象工程」，驚現「坐不舒適」座椅！有關位置原本裝有5個座位，上屆區議員建議增加多1個座位滿足街坊需要，詎料新設計完工後問題多多，例如座椅下無端建在1層石級之上，石級高度又不一，除了令人坐下時落腳處不舒適，亦未能方便長者與行動不便人士，甚至對輪椅人士構成不便及危險。現任區議員已向民政處反映問題，有職員承諾短期內會加設有色樓梯級咀，並研究拆卸石級的可行性。

小西灣富景花園天橋底驚現「坐不舒適」座椅，因座椅無端建在1層石級之上，石級高度又不一，除了令人坐下時落腳處不舒適，亦未能方便長者與行動不便人士，甚至對輪椅人士構成不便及危險。（陳諾希攝）

《香港01》記者到小西灣富景花園天橋底實地視察，發現該處有6個座椅，每2個1組，設置在約半呎高的石級上，石級儼如地台，邊緣並無塗上黃色梯級標示。記者細看之下，更發現石級並非平整，而是有3個不同高度，每個高度相差約2厘米，如街坊一時不為意，或有機會跘倒。

當區區議員曾因瑩指，橋底座椅工程於本年1月24日竣工後已接獲不少街坊投訴，因為無故多了石級，而且長椅間出現高低不一的情況。她形容設計奇怪，尤其對長者、行動不便人士，以及是輪椅人士造成不便及危險。曾續指，現時已要求民政處作檢討及盡快改善，職員承諾短期內會盡快加設有色樓梯級咀，之後會研究拆卸石級的可行性。

富景花園天橋底有6個座椅，每2個1組，設置在約半呎高的石級上。（陳諾希攝）

曾因瑩解釋，以前橋底位置設有2個雙人座椅及1個單人座位，都是座地設計，任何街坊也可舒適地隨意坐下。上屆區議員認為5個座位不足以滿足街坊需要，故向區議會申請增加多1個座位，故新設計變成6個座椅。惟工程部研究後，發現如要維持座地設計，就需要向路政署申請掘地工程，一旦要掘地，工程時間至少會增加3個月，令成本上升。工程部諮詢過上任區議員後，改以現時設計，而整項工程耗費6.8萬元。

市民胡先生直指富景花園橋底座椅設計不理想，擔心長者稍有不慎便會被石級跘倒，釀成意外。他指在東京街也見到類似設計，即使塗上黃色梯級標示，也有大意的市民被跘倒，「要問整嗰個人點解要整多1級，嘥料」。他建議，可拆去石級或改建為斜坡，便可解決問題。

在附近居住的街坊韓先生指，以前沒有石級「墊高」座椅較方便，惟他認為多了1級亦問題不大，因橋底空氣差，平時甚少人會使用那些座椅。