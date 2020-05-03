早前因應疫情需暫時關閉的11類行業及處所，在5月7日限期屆滿後，如政府並無宣布延期，將可重新開業。《香港01》記者今日（3日）上網測試各個戲院院線，發現市民最早可購買位於金鐘太古廣場的MOViE MOViE Pacific Place百老匯院線周六 （9日）的票。百老匯早於3月底曾在facebook表示，該場次早於半年前開售，因應疫情關係，在當日同一時段多開一個影廳安排分流。

《香港01》記者今日上網測試各個院線的賣票情況，發現位於金鐘太古廣場的MOViE MOViE Pacific Place的百老匯院線，最快可購買到9日放映的電影。（網上截圖）

隨着新冠肺炎疫情放緩，早前政府已放寬食肆的「限枱令」，而因應疫情暫時關閉的11類行業及處所，限期亦於周四（7日）屆滿，戲院業界近日亦似為「解封」作準備。《香港01》記者今日上網測試各個院線的賣票情況，發現位於金鐘太古廣場的MOViE MOViE Pacific Place的百老匯院線，最快可購買到9日放映的電影，該片片長約150分鐘，已預售出逾八成的票，而預售網頁顯示未有限制觀眾隔行或隔位坐。

事實上，百老匯早於3月底在其facebook表示，該特備節目場次早於半年前已開售，因疫情關係當日同一時段會多開一個影廳安排分流，戲院亦會有專人安排，務求令觀眾在舒適及安心情況下觀賞。

至於位於尖沙咀的K11 Art House UA院線，最早則有預售本月12日的電影門票，票價為110元，記者於今午所見，該電影暫未有售出的門票。同樣位於尖沙咀的海運嘉禾院線，於本月24日下午亦有預售一場限制級的外語片，該院線繼續提供「隔位坐」措施。

而位於九龍灣的星影匯院線以及英皇院線，目前仍未開始提供任何方式的購票服務。MCL院線同樣未有開始預售門票，但網頁資料寫上旗下所有戲院暫定於5月8日恢復營業，如有最新消息，將在facebook專頁公布。