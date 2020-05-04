主打順德菜的太子的鳳城酒家屹立彌敦道35年，去年隨主理人退休而結業。一眾夥計不忍順德菜手藝從此消失，今年1月決定接手酒樓，並改名作「頤東酒家」。新酒樓原定於農曆年後開業，惟因疫情影響，開業時間延遲至本周三（6日）。新合夥人稱，酒樓會保留鳳城酒家傳統菜色，不過面對疫情持續，他預計未來兩、三個月仍要「穩守」生意，期望政府盡快放寬限聚令，「好多打工仔冇嘢做，可以放鬆就盡量放鬆」。

位於太子的鳳城酒家自1984年開業，譚國景擔任酒樓主理人35年，他曾跟隨順德名廚馮滿學師。酒樓主打順德菜，以雞燉翅、「鍋貼大明蝦」及炸子雞聞名，自2017年起餐廳被列入米芝蓮的「必比登美食推介」。酒樓屹立太子逾30個寒暑後，隨着譚國景去年12月31日宣布榮休，酒樓亦隨之結業。

老夥計聯同茶客接手

酒樓宣布結業一個月後，一眾老夥計不忍「鳳城」就此消失，為了延續譚國景的順德菜手藝，決意聯同「鳳城」廿多年茶客鍾禮文接手，打本約600萬重啟酒樓，重新翻新內部，沿用舊有班底，並改名作「頤東酒家」。但好景不常，全港自2月起爆發新冠肺炎，鍾禮文說，原本打算在農曆年後重開酒樓，惟時間一再推遲，直至最近疫情稍見緩和，本周三（6日）酒樓才開始試業。

為了延續譚國景的順德菜手藝，決意聯同廿多年茶客鍾禮文接手「鳳城」，打本約600萬重啟酒樓，重新翻新內部，並改名作「頤東酒家」。（黃文軒攝）

合夥人促逐步放寬限聚令人數上限

政府上月撤銷餐廳「限客令」，惟每張枱之間仍要維持1.5米距離，加上限聚令下只能維持四人一枱。鍾禮文指，酒樓開業後亦會配合政府防疫措施，將所有大枱換成供四人坐的枱，由酒樓原來共50張枱減半，只餘下20多張枱。他預計未來兩個月仍會受疫情影響，生意仍須「穩守」。他體諒政府有此措施，但認為隨着確診數目下跌， 政府應慢慢放寬限聚令人數上限，「好多打工仔冇嘢做，可以放鬆就盡量放鬆」。

暫未收到母親節訂座

本周日（8日）是母親節，周婉菁在鳳城酒家任職樓面約30年，她見證過往年母親節的高峰期，晚市至少可翻桌三次，客人至少須提前兩星期預約，「往年母親節係最旺嗰日，仲旺過新年」。不過今年受疫情所限，加上酒樓新開業，周婉菁說目前仍未收到當日的任何訂座。她指希望政府可以放寬限聚令人數，「人哋嚟食餐飯都坐得舒服啲。請得母親食飯，有啲母親又有母親，一枱最少都坐七至八個人」。

主打順德菜的太子的鳳城酒家屹立彌敦道35年。鍾禮文指，早年酒樓已向屋宇署申請「招牌檢核計劃」方案，獲保留霓虹招牌。（黃文軒攝）

鳳城酒家處於太子警署對面，自去年起上址多次爆發示威衝突，警方亦多次施放催淚彈，當時彌敦道一段封路，其間鳳城酒家亦須停業，接着又爆發疫情。鍾禮文坦言，沒預期過事情這樣發展，不過從沒想過將酒樓搬去別處，「個個夥計都有心做，想承接譚生這盤手藝，唔想畀佢摺。冇得擔心咁多，唯有見步行步」。