【母親節】花墟保鮮花檔主因時制宜　分拆材料推DIY包銷情更佳

今個星期日（8日）是母親節，惟受疫情影響，限聚令至後日（7日）才屆滿，市民如外出慶祝節日估計亦會受到限制。花墟一向為節慶買花勝地，有花墟店主就指，今年花卉訂單比往年大跌，認為在限聚令影響下，市民未必外出慶祝及買花。有店主因時制宜，看中人人在家無所事事，特意推出DIY保鮮花手作包，讓市民打發時間之餘又能孝敬母親，稱銷情亦比傳統產品佳。

在花墟開業5年的「嘉馥」專營保鮮花，負責人Elaine指，往年每逢節慶如母親節及情人節等日子，會額外兼售鮮花幫補生意，惟今年受疫情影響，她估計整個花墟生意大跌七成，故首年暫停售賣鮮花，「今年唔期望咩節日啦，我都唔太睇好今年生意額，啲人唔太出街，有慶祝就話買紮花，現在冇街去就未必會買」。

Elaine所售的保鮮花由日本進口，可擺放大約2年時間。（黃文軒攝）

Elaine所售的保鮮花由日本進口，可擺放大約2年。她指往年母親節，大約提早兩個星期已有客人預訂保鮮花，每年大約亦有100張訂單。距離母親節尚有一星期，Elaine指至今卻仍未收到一張訂單，「全部都係現貨，客人嚟到睇啱先買」。

售價比現成保鮮花便宜一半

疫市下各路人馬出招自保，Elaine則看中現時人人留在家中，首次推出母親節DIY材料包。她特意將材料分拆出售，售價比現成保鮮花便宜一半，直言材料包銷情比其他保鮮花更好，「我哋教埋人點做，價錢亦相宜，啲人得閒喺屋企，可以同小朋友一齊整」。

另一名在花墟經營花店30年的黃小姐表示，過去每年母親節可接到約30多張訂單，以康乃馨及牡丹為主，現時卻只剩一半訂單，「限聚令未知去到幾時，今個星期日人人都未必同媽咪出去食飯」，她指往年母親節正日會有幾萬元生意額，現時只好寄望母親節當日的生意會好轉。

段先生及其太太昨日（４日）來花墟選花。段太太表示，因擔心病毒傳播，故母親節當日不會到餐廳慶祝，改為與其子女及另一家庭到迪欣湖野餐，呼吸新鮮空氣。