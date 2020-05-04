聖若瑟舊校現爆炸品揭翻新無期　舊生批丟空十年變「戰場」

日前（2日）警方指，在位於牛頭角的聖若瑟英文中學舊址校舍內發現一批爆炸品，令這個荒廢至今已有十年的校舍再度引起關注。翻查資料，該處約兩年前已獲分配予坪石天主教小學作重置，但至今未見開展工程。聖若瑟英文中學舊生的前立法會議員區諾軒指出，多年來有不同人士曾就校舍用途作出建議，惟均未被政府採納，他對母校校舍因長期空置變成「打仗地方」感到痛心；當區區議員尹家謙則指，以他了解，重置小學的復修工程需諮詢區議會和向立法會申請撥款，認為從社區角度而言，荒廢的校舍無論如何都不是理想狀態，表示將繼續跟進，希望盡快落實工程時間表。

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香港各區有不少空置校舍，而近日有50多年歷史的聖若瑟英文中學舊址引起討論。《香港01》記者曾到訪該校舍，隔着欄杆已可以見到牆上、玻璃窗上塗鴉處處，門前的鐵閘亦見生鏽，昔日熱鬧的校園已變得十分殘破。

獲推薦分配予坪石天主教小學作重置用途

翻查資料，聖若瑟英文中學為觀塘區第一所中學，而位於彩石里的舊校舍由1967年起至2010年之間營運，其後中學移遷至新清水灣道的新校舍，校舍自此長期丟空，在近8年後才有「著落」。根據教育局的資料，前聖若瑟英文中學校舍於2017年度第五次校舍分配工作中，獲推薦分配給坪石天主教小學作重置之用。不過，到了今天該處仍然未見有任何工程開展，空置十年以來，原本建築設計別具特色的校舍成了廢墟探險熱點，不時有人潛入甚至塗鴉破壞，而近日除了該處被發現成為了「war game」場地，亦有市民指出警方曾多次在上址曾進行演練。

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前立法會議員：復修工程超支

前立法會議員、聖若瑟英文中學舊生的區諾軒指，事件揭露了政府管理校舍用地方面極為惡劣，他表示，過去曾在立法會上就彩石里舊校舍的用途、去向作出質詢，指出校舍自2010年開始空置，轉由教育局管理後，用了近八年時間才確立讓坪石天主教小學重置。區表示，聽聞是復修工程「超晒支」，致令翻新無期，學校至今仍然空置，但十年來，社會上曾就校舍用途有過不同意見，如中轉屋、社福機構、墟市等中期用途等等，但全都沒被採納，「變咗畀人用嚟打wargame、畀警察用嚟打仗（演習），搞到間學校不是學校！」他認為，政府做法令資源錯配，認為目前的方向是需要盡快讓坪石天主教小學獲得安置，免令校舍繼續丟空浪費。

區議員：有明確方向就快啲做

觀塘區啟業選區區議員尹家謙指，以他所知學校的復修工程費用超出限額，因此要按程序諮詢區議會和向立法會申請撥款。他表示，雖然政府部門指有聘請保安看守校舍，但只是「朝7晚7」，知道不少廢墟探險者會在晚上潛入。尹指，教育局應該解釋任由校舍長期丟空的原因，又認為不論是用作警方演習還是其他暫時用途，繼續丟空都不是理想狀況，「從社區角度而言，希望如果有明確方向就快啲做，盡快交代校舍用途同時間表」。他表示，坪石天主教小學屬「火柴盒小學」，有需要獲得新校舍升級校園設施，又指香港有很多空置校舍，令公共資源未能完全善用。