【賞花中毒】馮盈盈與花合照頭暈　團體：夾竹桃常見於公路及斜坡

日前藝人馮盈盈與戴祖儀在街上與一種粉紅色花拍照後，翌日出現頭暈嘔心狀況，兩人在其社交專頁上指，懷疑當時誤當夾竹桃為櫻花，靠近拍照後引起中毒，更向網民尋求解毒方法，事件惹起網民熱議。有保育團體指，該種粉紅色的花為夾竹桃，常見於公路旁用作裝飾，常人難以接觸，呼籲市民無須過分擔心。有醫生認為，如沒有接觸花朵情況下，引致中毒的機會極低。

藝人馮盈盈與戴祖儀於本月3日在社交平台上載身處粉紅花叢的相片，事後戴祖儀表示拍攝回家後「頭暈咗成晚」，馮盈盈亦表示同樣頭痛及感到嘔心，懷疑因早上與有毒花朵拍攝引致。

翻查資料，上述的夾竹桃處於九龍灣臨利街金利豐國際中心附近的花槽。記者今早到訪上址，發現停車場入口長有一堆夾竹桃，而公園內亦有大量夾竹桃，不過則位於高處，常人難以觸碰。

全株有毒 不慎吞下嚴重可致死亡

根據醫管局的《香港有毒植物圖鑑》，夾竹桃全株有毒，如不慎吞下可引致噁心、頭暈甚至死亡。長春社總監蘇國賢指，夾竹桃是香港市區常見植物，十多年前常見於公園等近民居位置，惟後來出現多次夾竹桃引致市民中毒事件，政府才將夾竹桃移至遠離民居的地方，「夾竹桃通常在不太方便到達的地方，亦不會在遊樂設施附近出現，多數在路旁及斜坡上」。

根據醫管局的《香港有毒植物圖鑑》，夾竹桃全株有毒。（陳諾希攝）

蘇國賢指，夾竹桃能在環境惡劣的地方生長，又帶有一定觀賞性，故常被用於綠化及裝飾，現時在東區走廊近鰂魚涌公園段、北大嶼山通往機場的公路旁，亦有不少夾竹桃。不過蘇又指，市民毋需過分擔心哪種植物有毒或無毒，他強調許多有毒植物須吞下肚才能引致中毒，「周圍許多植物都有毒性，致命的量才會中毒」。

他呼籲如市民不清楚植物何處帶有毒性的話，應盡量少接觸及保持一定距離，同時留意小朋友及寵物有否亂咬食植物，「有警覺意識是正確，但不須太過擔心」。

皮膚科醫生侯鈞翔指，如普通人正常經過、沒有肉體接觸夾竹桃的情況下，中毒機會極低。（陳諾希攝）

皮膚科醫生侯鈞翔指，與花朵過分親密或逗留時間過長，身體或會不習慣花粉氣味，而引起神經或過敏反應，從而感頭暈或嘔心，未必是中毒徵狀。他補充，如普通人正常經過、沒有肉體接觸到夾竹桃的情況下，中毒機會極低。

若過敏應盡快用清水沖走汁液

侯鈞翔指，每年因接觸或吞服植物而中毒而求診的個案不常見。但現時市民熱愛外出郊遊，接觸大自然，侯鈞翔認為，如對花草沒有足夠認識，切勿胡亂接觸植物，避免引致不適。如不幸出現過敏徵狀，他建議應盡快用大量清水將植物汁液沖走，再有不適應盡快前往急症室求醫。