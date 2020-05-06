【新冠肺炎】九龍圖書館設除菌機消毒圖書　小五生急借30多本書

圖書館今日（6日）起有限度開放全港7間圖書館，各區圖書館外大排長龍。入場前須量度體溫，圖書館內亦設除菌機清潔圖書。有小學生特意聯同家人跨區前來借書，一次過借了30多本，稱圖書館關閉已久，形容重開是「大特赦」。

圖書館因應疫情關閉已久，今日重開吸引不少市民前往。（黃文軒攝）

+ 3 + 2

七間圖書館有限度提供借還書服務，全日分成6段時間入場，每節約1小時，市民入場前須領取籌號，先到先得。

記者4時半抵達九龍圖書館，發現已有約60名市民在排隊，有市民稱，「九龍區得呢間，怪唔之得咁多人」，進入圖書館前須經紅外線量度體溫，圖書館內亦擺放了紫外線除菌機，市民最多可擺放6本圖書在內除菌。

圖書館內亦擺放了紫外線除菌機，市民最多可擺放6本圖書在內除菌。（黃文軒攝）

今年就讀小五的陳同學，疫情前一星期會到圖書館一次，又經常借閱科學及數學書。在圖書館關閉期間，只能留在家中閱讀自己買的書籍。他期待圖書館重開多時，得知圖書館今日重開，特地從黃大仙的家乘車過來，又聯同父母及弟弟全家岀動，「帶晒咁多張八達通過嚟，借咗30幾本書」。

母親稱等待重開已久 如同「大特赦」

陳同學母親說，圖書館關閉已久，今次重開已十分期待，如同「大特赦」，「困得咁耐都要睇吓書」,不過她又指，始終擔心圖書多人觸碰過不衞生，回家後要用濕紙再抺書本。

今年就讀中四的阿Ming特地從土瓜灣的家前來九龍圖書館，他指自己特意來歸還新年前借的閱讀報告書籍。他指本來閱讀報告在新年後交，現在延遲至復課後，笑言「但係我都冇睇過」。今日他特地前來還書，「之前試過喺還書箱還，但係佢話我整唔見要罰錢」。