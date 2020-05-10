【愛護動物】德華公園再現兩龜屍　動物義工辦「龜」家大行動救龜

上星期《香港01》曾報導，荃灣德華公園水池內有大量棄龜，期間除了見到有龜屍出現，動物義工更指龜隻疑因打架或食物不足，出現龜咬龜的情況。香港兩棲及爬蟲協會義工日前再到公園視察，期間發現池中再多了兩隻龜屍，已即時着公園工作人員撈起；而協會亦與公園負責人初步聯絡，現時希望能召集有心人士一同拯救和領養池中約200多隻棄龜。

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香港兩棲及爬蟲協會領養及動物福利部義工黃朗研（Victor）繼上星期後，日前（7日）再到荃灣德華公園視察。他表示，當日見到池中再有兩隻龜屍，在通知公園負責人後，有工作人員即場將龜屍撈起並掉入垃圾桶。除此之外，他又留意到池中小龜的數量再度增加，亦有龜隻用腳踢泥土，似欲生蛋，「但係水池環境惡劣，池周邊嘅泥土又有限，有啲龜可能會寧願唔生，咁就有機會造成塞蛋，唔處理而嚴重嘅話係可以致死。」他又指，即使將蛋生了出來，公園內有老鼠有雀鳥，加上有大量大龜，相信並不容易孵化。

籲勿胡亂偷飯餸入池內

Victor續指，有市民反映，近日有人將麵包、飯餸連同餸汁等食物一併倒入池內，但這些食物龜隻「唔啱食」，因此呼籲大眾不要胡亂餵飼。而日前協會初步聯絡了公園負責人，Victor又透露將與公園合作，進行拯救領養池中棄龜的活動，不過他表示，要拯救200多隻龜亦需要大量領養者，呼籲有興趣的有心人士可留意協會的Facebook專頁以便得知進一步詳情。