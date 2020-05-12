觀塘地產代理爭客群毆惹關注　地產經紀：一手樓發生機會較高

昨晚（11日），觀塘巧明街100號友邦九龍大樓對開發生地產經紀疑爭客打架傷人事件，涉事位置為永泰地產的屯門新樓盤OMA by the Sea售樓處。兩批地產經紀當時疑因爭客問題起衝突，雙方在街頭大打出手，一名男子涉嫌打架被補。事件引起大眾關注，或令地產業界被扣上負面形象。有入職約10年的地產經紀指，爭客打架的情況較為少見，但於一手樓銷售競爭激烈，發生的機會較高。

昨晚在屯門新樓盤OMA by the Sea位於觀塘的售樓處，發生兩批地產代理互毆事件。（網上影片截圖）

前年三日兩宗代理爭客打架事件

翻查資料發現，地產經紀發生衝突及在街上大打出手事件並非首次發生。2018年時，更曾經發生過三日兩宗因地產代理為爭新盤買家而發生衝突。當時，在荃灣沙咀道工廈大埔白石角新盤嘉熙示範單位外，多名代理為爭客，緊纏一對男女，男女花上一段時間後才成功脫離代理。同日晚上，更有一名疑為代理的男人被圍毆。兩日後，大角嘴新盤《利奧坊‧凱岸》在國際金融中心一期樓上的示範單位開放予公眾參觀，多間地產代理均賣力拉客。其間，兩批代理疑出現磨擦，雙方大打出手，最終由保安及警方出手調停。

過往也有經紀曾因搶客而惹事端。（資料圖片）

現任美聯首席高級客戶經理的馬茗東表示，地產經紀發生衝突及在街上大打出手的情況較為少見，但亦知道曾發生過。他認為一手樓的競爭較激烈，發生爭客的機會也較大，「我不是負責一手樓銷售，甚少聽到有經紀之間發生衝突。我曾經在行家口中聽過爭客打交事件，但也只屬少數。入行多年，暫未有親身經歷過。」對於爭客打架是否與市道低落有關，他則認為沒有關係，「這些事情（爭客打架）跟市道差沒有關係，因為幾年前市道好時，其實都有發生」。

根據地產代理監管局守則，若持牌人行為不檢，沒有遵守《操守守則》，會受到地監局處分，較嚴重的更會被罰款以及撤銷牌照。翻查資料，有地產經紀因未有遵守《操守守則》，用粗言穢語的WhatsApp訊息辱罵物業的準買家，最後使其牌照被吊銷牌照21天及被地監局譴責。